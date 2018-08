Pallavolo | rompete le righe per gli azzurri | nuovo raduno fissato per mercoledì 8 agosto

sportfair

(Di domenica 5 agosto 2018) La Nazionale italiana dimaschile si riunirà in Val di Fiemme, dove glilavoreranno fino al 13 Terminata un’altra settimana di lavoro durante la quale sono state disputate le due amichevoli contro l’Olanda (una vittoria e una sconfitta il bilancio); oggi dopo pranzo c’è stato illeper il gruppo azzurro che tornerà a radunarsi in Val di Fiemmein serata. Giannelli e compagni si alleneranno sotto la guida del CT Blengini e del suo staff fino a lunedì 13. Per quella che sarà la quarta settimana di lavoro il Commissario Tecnico ha convocato gli stessi diciassette atleti: Oleg Antonov, Simone Anzani, Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Enrico Cester, Massimo Colaci, Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Salvatore ...