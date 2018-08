Pakistan | 36 morti in due incidenti stradali

Attentato Isis in Pakistan : 32 morti - Elezioni nel sangue/ Ultime notizie : la morsa dell’Islam fondamentalista : Pakistan, nuovo Attentato il giorno delle Elezioni. Ultime notizie: almeno 32 morti e 50 feriti, dopo un ordigno fatto esplodere presso il seggio di Quetta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:25:00 GMT)

Pakistan - ATTENTATO NEL GIORNO DELLE ELEZIONI : L’ISIS LO RIVENDICA/ Ultime notizie : 32 morti e molti feriti : PAKISTAN, nuovo ATTENTATO il GIORNO DELLE ELEZIONI. Ultime notizie: almeno 28 morti e 30 feriti, dopo un ordigno fatto esplodere presso il seggio di Quetta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Elezioni Pakistan - attentato nel giorno del voto : 28 morti in un seggio. “Attacco suicida - un uomo si è fatto esplodere” : Almeno 28 persone sono morte in Pakistan, a Quetta, vicino a un seggio aperto per le Elezioni legislative. Si è trattato di un attacco suicida. Secondo quanto riferito da un funzionario locale, Hashim Ghilzai, l’attentatore stava cercando di entrare nel seggio quando la polizia ha tentato di fermarlo. A quel punto si è fatto esplodere. Tra le vittime ci sono tre agenti di polizia e due bambini. L’attacco non è stato ancora rivendicato. Per ...

Pakistan : 22 morti in attacco suicida davanti a seggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pakistan - nuovo attentato il giorno delle elezioni/ Ultime notizie : almeno 28 morti e 30 feriti : Pakistan, nuovo attentato il giorno delle elezioni. Ultime notizie: almeno 28 morti e 30 feriti, dopo un ordigno fatto esplodere presso il seggio di Quetta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Pakistan - kamikaze a comizio elettorale : 132 morti - l’Isis rivendica : Pakistan, kamikaze a comizio elettorale: 132 morti, l’Isis rivendica Pakistan, kamikaze a comizio elettorale: 132 morti, l’Isis rivendica Continua a leggere L'articolo Pakistan, kamikaze a comizio elettorale: 132 morti, l’Isis rivendica proviene da NewsGo.

ATTENTATO IN Pakistan - 127 MORTI/ Video ultime notizie : nessuna rivendicazione - Isis o Talebani? : ATTENTATO in PAKISTAN: 128 MORTI. ultime notizie e Video, campagna elettorale di sangue nel Paese asiatico: arrestato al rientro nel Paese Nawaz Sharif(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Almeno 127 morti in due attentati in Pakistan : In due separati eventi elettorali in vista delle elezioni, tra dieci giorni: nel più grave un kamikaze ha ucciso 123 persone The post Almeno 127 morti in due attentati in Pakistan appeared first on Il Post.

Pakistan : kamikaze a comizio - 132 morti : ANSA, - LAHORE, 14 LUG - Un kamikaze dell'Isis si è fatto esplodere ad un comizio elettorale in Baluchistan, lasciando a terra 132 morti e 200 feriti. Poco dopo Daesh rivendica. Tra meno di due ...

ATTENTATO IN Pakistan DURANTE COMIZIO : 132 MORTI/ Video ultime notizie - kamikaze Isis fa una strage a Mastung : ATTENTATO in PAKISTAN: 128 MORTI. ultime notizie e Video, campagna elettorale di sangue nel Paese asiatico: arrestato al rientro nel Paese Nawaz Sharif(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 01:05:00 GMT)

Attentato in Pakistan : 128 morti/ Video ultime notizie - arrestato al rientro Nawaz Sharif : Attentato in Pakistan: 128 morti. ultime notizie e Video, campagna elettorale di sangue nel Paese asiatico: arrestato al rientro nel Paese Nawaz Sharif(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 23:51:00 GMT)

Pakistan - attentato prima delle elezioni : oltre 120 morti - : Durante un comizio elettorale in Baluchistan un kamikaze si è fatto esplodere con un bilancio pesantissimo di vittime. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis

Pakistan - “kamikaze di Isis fa strage” : 128 morti e 200 feriti durante un comizio : Il terrorismo entra nella campagna elettorale in Pakistan. Tra meno di due settimane il Paese andrà alle urne per una tornata di elezioni politiche dai contorni assai tesi, stretta tra la minaccia destabilizzatrice del terrorismo di matrice islamica, le accuse di manipolazione da parte dei vertici militari e un controverso intervento dell’apparato giudiziario nazionale che ha portato alla condanna in carcere per l’ex premier Nawaz Sharif e sua ...

Pakistan : salgono a 128 i morti - Isis rivendica attacco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve