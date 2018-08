Ordinanza anti deiezioni canine ad Alassio | un lettore | Più pulizia e meno persone

Marina di Ragusa - via i natanti da piazza Dogana : Ordinanza del sindaco : I natanti di piazza Dogana dovranno essere rimossi entro il 30 luglio. Lo annuncia l'Amministrazione comunale. la zona deve essere fruibile a tutti.

Demosì in piazza contro l'Ordinanza 'anti bivacco' : Iscritti e simpatizzanti hanno individuato alcuni temi che saranno al centro della contesa politica cittadina: l'ordinanza "anti bivacco" e le periferie. "Oggi alla presenza di tutte le personalità ...

USA : giudice della California emette Ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : Il giudice distrettuale di San Diego (California), ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine (26 giugno) nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha emesso tale ...

Roma - Firmata Ordinanza anti alcol. Pica : Mette in ginocchio imprese - Romait - : Roma non può essere gestita a senso unico, quando vengono toccati temi e comparti che investono l'economia locale cittadina servirebbe del buon senso, una concertazione con gli operatori che invece ...

Roma - scatta l'Ordinanza anti-alcol : orari e aree interessate - : La sindaca Virginia Raggi ha firmato il provvedimento per limitare la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali. Sarà valido fino al 31 ottobre

Vico Equense - Scaduta l'Ordinanza anti-tir - c'è la proroga. Imposto per un'ora il divieto di transito : ... Uniti per Stabia, : «Privatizzazione dello stadio, Cimmino la smetta con lo show dei pagliacci» Castellammare - Cimmino: «Privatizzeremo il Romeo Menti, sarà un gioiellino per lo sport in Campania» ...

«A Napoli un'Ordinanza beffa» - ?abitanti in rivolta c'è il ricorso al Tar : Il day after dell'ordinanza sindacale firmata giovedì dal sindaco e in vigore da ieri sera ha portato con sé reazioni molto differenti. Che i comitati dei residenti fossero furiosi...

Incendi : Bagheria - sindaco emana Ordinanza anti-roghi : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Il Comune di Bagheria si porta avanti in materia di Incendi ed emana un'ordinanza con la quale fissa alcune misure di prevenzione. In particolare, nel periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre, il sindaco Patrizio Cinque ha disposto il divieto di accendere fuochi per la