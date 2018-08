Ora bisogna completare la squadra con due bei colpi Danilo | che brutto finale

F1 - Hamilton individua il punto debole della Mercedes : 'bisogna migliOrare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa' : Photo4/LaPresse C'è qualcosa da migliorare in casa Mercedes , il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: ' il nostro focus in questo momento è sul fare in modo di migliorare in ...

F1 - Hamilton individua il punto debole della Mercedes : “bisogna migliOrare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa” : Il pilota della Mercedes ha analizzato questa prima parte di stagione, confermando come la Mercedes debba migliorare in qualifica Cinque pole position a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, un perfetto equilibrio che tuttavia non lascia tranquillo il britannico. Photo4/LaPresse C’è qualcosa da migliorare in casa Mercedes, il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: “il nostro focus in questo momento è sul ...

Strage di Bologna - Fico : “Ferita ancOra aperta - bisogna fare chiarezza su tutto. Lo Stato c’è al 100%” : “Il messaggio è che lo Stato c’è, ci deve essere al 100% e non come spesso è accaduto in questi 30 anni”. Così, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato la sua presenza alle commemorazioni della Strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. Il presidente della Camera ha condiviso l’ultimo tratto del corteo che ha sfilato lungo le vie di Bologna per arrivare nel piazzale antistante la stazione dove deflagrò la ...

Papa Francesco - "per amare bisogna essere liberi dagli idoli"/ Video - "smartphone tuo dio? AllOra buttalo via" : Papa Francesco, l'Udienza Generale dell'1 agosto 2018: Video, il messaggio del Pontefice contro gli idoli, "per amare bisogna liberarsi da idolatria'.

Sulla Tav la maggiOranza è spaccata Salvini : per me bisogna andare avanti : "Dal mio punto di vista Sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone al premier Conte sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?"

ACQUA SU MARTE/ Ma per la vita bisogna cercare ancOra molto (e conta più il metano) : Ieri è stata annunciata la scoperta della presenza di ACQUA liquida nel sottosuolo di MARTE, resa possibile dal radar italiano Marsis. ANDREA ZANNONI(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 06:08:00 GMT)ASTROFISICA/ Dal buco nero al Polo Sud: il lungo viaggio dei neutrini messaggeri, di G. BelliniSCENARI/ "L'intelligenza artificiale deve farci paura": se lo dice un tecno-ottimista..., int. a D. Orban

Roberto Mancini : “Scelta l’Italia per amore e cuore - ci sarà da lavOrare. I giovani? Bisogna sono aspettare” : Roberto Mancini è chiamato al difficile compito di risollevare la Nazionale Italiana di calcio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: il nostro movimento è all’anno zero, è stato toccato il punto più basso degli ultimi 60 anni e il nuovo CT dovrà inventarsi qualche magia per riportare in auge gli azzurri. Si ripartirà a settembre con la Nations League, poi le qualificazioni agli Europei 2020: obiettivi da non fallire se si vuole ...

F1 - Ferrari Ora bisogna vincere! Le Rosse per dedicare il successo a Sergio Marchionne - in Ungheria per l’ex Presidente : La Ferrari piange la morte di Sergio Marchionne, ex Presidente che negli ultimi giorni era ricoverato a Zurigo in condizioni drammatiche. Il manager è spirato all’età di 66 anni a causa di un male incurabile e la sua dipartita lascia un vuoto importante nell’imprenditoria italiana, soprattutto a Maranello e in casa FIAT. La scomparsa del dirigente d’azienda è stata accolta con tristezza in tutto il mondo dove Mr. Marchionne era ...

Non c’è solo lo smalto sulle unghie di Josefa - Ora bisogna smentire ogni bufala “cattivista” : Oggi tutti (giustamente) si impegnano per smentire la bufala che vorrebbe Josefa un'attrice al servizio delle "sceneggiate" delle ONG per simulare salvataggi in mare. E mi viene un dubbio: ma perché la foga chiarificatrice che oggi sembra avere infettato positivamente quasi tutto non prevede anche argomenti più complessi che in questi anni sono stati manipolati dalla politica e da un pezzo dell'informazione?Continua a leggere

Cosa bisogna saper fare per lavOrare nel giornale online di Mentana : Un vero puzzle su Facebook. Il progetto giornalistico di Enrico Mentana prende forma lentamente, con regolarità, pezzo dopo pezzo, post dopo post. Dopo aver descritto le caratteristiche del prodotto informativo che costruirà nei prossimi mesi, il direttore del TG di La7 ha voluto descrivere le figure che andranno a comporne la redazione. Giornalisti trasversali e multitasking, con una cassetta degli attrezzi larga e composita e ...

Migranti - Gomez a Tajani : “Campi Libia? Inaccettabili e disumani. Bisogna evitare che accada ancOra” : Confronto a In Onda (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium, e il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sulla questione Migranti. Gomez spiega: “Da circa due anni i nostri vanno in Libia con borse di soldi e pagano tribù locali e vari governanti. In questo modo, siamo riusciti a convertire gli scafisti in guardia costiera. Adesso con Salvini agli ex scafisti stiamo dando altri mezzi e la politica di ...

Vettel : “Ferrari forte - Ora gli sviluppi”/ “Gli errori capitano - ma bisogna diversificare penalità” : Vettel: “Ferrari forte, ora gli sviluppi. Gli errori capitano, ma bisogna avere pazieza e diversificare penalità”. Le ultime notizie sul pilota tedesco, che oggi ha parlato a Silverstone(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:34:00 GMT)

L'Uci : 'Ora bisogna rispettare Froome' : PARIGI, FRANCIA, - 'A pochi giorni dal via del Tour de France, dico ai tifosi che la decisione sul caso Froome è stata presa in modo serio, sulla base dei rapporti di esperti. E' una decisione che va ...

Immobile al Milan/ C'è il gradimento del centravanti alla nuova destinazione - Ora bisogna convincere la Lazio : Ciro Immobile avrebbe espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento al Milan. I rossoneri devono ora convincere la Lazio e Claudio Lotito che valuta il centravanti 60 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:02:00 GMT)