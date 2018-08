Olimpiadi del 1968 a Città del Messico | Dick Fosbury in volo nel futuro

Olimpiadi 2026 - Cio : 'Accolta con favore la notizia della candidatura italiana' : Sala : "Olimpiadi 2026, la palla passa al governo" Tutte le notizie di Altri Sport Malagò: «Avanti con la candidatura unitaria»

Le Olimpiadi a tre deludono i Comuni. Un ruolo decisivo alle Regioni leghiste : Che si chiami «Azzurra» o «Italia» è questione di brand, del nome più suggestivo o di quello che il Comitato olimpico internazionale consentirà, ma poco importa ai fini della sostanza. Che è chiara: le Olimpiadi invernali del 2026, se saranno assegnate all’Italia, saranno le Olimpiadi della Lega, straripante vincitrice di una battaglia durata mesi...

Olimpiadi delle Alpi : ecco l’ipotesi per dividere le gare a Torino - Milano e Cortina. Piemonte deluso : avrebbe solo 3 location : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Olimpiadi invernali - Malagò : “abbiamo accontentato le richieste del Governo” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della decisione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi invernali “Abbiamo fatto esattamente quello che ci è stato chiesto dal governo. Poi nella vita non ci si deve stupire di niente, ma è evidente che ci siamo attenuti alle indicazioni, a partire dai costi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sull’appoggio ...

Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano - Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera al presidente del CONI Giovanni Malagò per spiegare che non è d’accordo col modo in cui il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha indicato la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina a The post Giuseppe Sala non è d’accordo con le modalità della candidatura unificata di Milano, Torino e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.