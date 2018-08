Nuoto sincronizzato | Europei 2018 | ottimo terzo posto per Linda Cerruti nei preliminari

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Linda Cerruti terza nel singolo. Italia a caccia di una medaglia nel combinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle terza giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. E’ un’Italia che vuole proseguire la sua striscia di medaglie anche in questa domenica. Dopo un argento e due bronzi, oggi toccherà a Linda Cerruti nel singolo (preliminari) e soprattutto alla squadra nel combinato provare a salire nuovamente sul podio. Si comincia (dalle 10.00) con il programma libero del singolo dove sarà ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Linda Cerruti in gara nel singolo. Italia a caccia di una medaglia nel combinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle terza giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. E’ un’Italia che vuole proseguire la sua striscia di medaglie anche in questa domenica. Dopo un argento e due bronzi, oggi toccherà a Linda Cerruti nel singolo (preliminari) e soprattutto alla squadra nel combinato provare a salire nuovamente sul podio. Si comincia (dalle 10.00) con il programma libero del singolo dove sarà ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia in cerca di un’altra medaglia nel libero combinato : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nei preliminari del programma libero del solo con Linda Cerruti e poi nella finale del libero combinato a squadre, dove si punta a centrare il podio. Alle ore 10.00 ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 5 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Dopo la sofferta medaglia nella routine libera della prova riservata alle squadre, l’Italia del Nuoto sincronizzato entra in acqua per il terzo giorno di gare agli Europei 2018 e l’obiettivo è d andare in medaglie anche quest’oggi. Al mattino la stacanovista Linda Cerruti già in medaglia nel duo in coppia con Costanza Ferro che ieri, nella gara citata, si esibirà nelle qualificazioni del solo libero e la ligure vorrà dare un ...

Europei Nuoto - oro Quadrella negli 800 sl. e bronzo di Di Liddio nei 100 farfalla. Bronzo nel sincronizzato - : Quinto posto per Fabio Scozzoli nei 100 rana; gara vinta da Adam Peaty - campione olimpico e mondiale - con il record del mondo in 57 netto che toglie tredici centesimi al primato stampato dal ...

Europei Nuoto sincronizzato 2018 - Ancora una medaglia azzurra : bronzo per l'Italia nel team free : Splendido bronzo per le azzurre del Nuoto Sincronizzato agli Europei 2018 di Glasgow nel team free Terza medaglia del sincro e quinta degli sport acquatici agli Europei di Glasgow per i colori azzurri. Il team free è terzo e supera il muro dei 92 punti. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza ...

Europei - Nuoto sincronizzato : medaglia di bronzo per le azzurre nella prova a squadre : Agli Europei di nuoto di Glasgow arriva la terza medaglia della spedizione azzurra nel nuoto sincronizzato. L'Italia ha conquistato il bronzo nella prova a squadre. Le azzurre erano quarte dopo i ...

Europei Nuoto sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia azzurra : bronzo per l’Italia nel team free : Splendido bronzo per le azzurre del Nuoto Sincronizzato agli Europei 2018 di Glasgow nel team free Terza medaglia del sincro e quinta degli sport acquatici agli Europei di Glasgow per i colori azzurri. Il team free è terzo e supera il muro dei 92 punti. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e le riserve Domiziana Cavanna e Federica Sala ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia conquista un sofferto bronzo. Russia ancora dominatrice : Gli Europei di Nuoto sincronizzato allo Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) sono giunti alla seconda giornata assegnante medaglie. A partire dalle 14.30 sono scese in acqua le ragazze del programma libero della prova a squadre che a suon di evoluzioni in vasca si sono affrontate per conciliare determinazione e leggiadria. Ebbene, le nostre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Italia terza nei preliminari del duo libero. Russia davanti a tutte : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Programma che ha avuto inizio stamane, alle ore 10.00, con i preliminari del programma libero del duo. Costanza Ferro e Linda Cerruti, dopo aver ottenuto il bronzo nella routine tecnica, si sono esibite quest’oggi accompagnate dalla musica “Halloween Horror Scary Sounds and Music“, mettendo in mostra ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. L’Italia in lizza per il podio nel libero della prova a squadre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la sfida per il podio alla coppia spagnola. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissima finale della routine libera della prova a squadre, in cui le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo proveranno a superare la Spagna (terza nei ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia a caccia del bronzo nel libero della prova a squadre : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv con dei collegamenti su Rai Sport ed Eurosport , mentre sarà possibile seguire il programma integralmente in streaming su Rai Play e su Eurosport ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia si presenta alla seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow dopo aver conquistato due medaglie nelle prime due finali del programma: il bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico e l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo tecnico misto. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la ...