Nuoto | quando il re abdica da uomo Gregorio Paltrinieri più forte della gastroenterite

(Di domenica 5 agosto 2018) Molti avrebbero alzato bandiera bianca senza uscire dalla propria camera di albergo, tanti avrebbero trovato alibi dietro cui nascondersi, pochi avrebbero avuto il coraggio di metterci la faccia e di tentare il tutto per tutto.ha agito da, non si è chiamato fuori dalla lotta nonostante la febbre e unache lo hanno debilitato nelle ultime ore, a ridosso degli attesissimi 1500 metri agli Europei: il fenomeno carpigiano ha voluto scendere ugualmente in vasca, a tutti i costi desiderava onorare l’impegno con la sua gara, quella in cui è Campione Olimpico e del Mondo e in cui aveva vinto le ultime tre edizionirassegna continentale. L’azzurro non è riuscito a difendere il titolo e a centrare un clamoroso poker sulla distanza prediletta, oggi abbiamo scoperto un Greg più umano proprio a causa dei problemi fisici emersi nelle ultime ...