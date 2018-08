Nuoto | Europei | Miressi vince l' oro nei 100 stile libero

Nuoto - Europei 2018 : una rana di bronzo! Arianna Castiglioni è terza nei 100m. Settima Martina Carraro : E’ una vera e propria pioggia di medaglie per l’Italia in questa domenica agli Europei di Nuoto. Dopo il bronzo di Gregorio Paltrinieri e l’oro di Alessandro Miressi, arriva un altro bronzo con una fantastica Arianna Castiglioni nella finale dei 100 rana donne. La 20enne di Busto Arsizio conferma le aspettative della vigilia e cede solo alle due super favorite Yuliya Efimova e Ruta Meilutyte. Castiglioni è terza con il tempo di ...

Europei Nuoto 2018 – Bronzo per Arianna Castiglioni nei 100 rana femminili : l’azzurra dietro Meilutyte e Efimova : Terzo posto nei 100 rana femminili per Arianna Castiglioni: l’azzurra chiude dietro Efimova (oro) e Meilutyte (argento) Ancora una medaglia per l’Italia! Grande soddisfazione per gli atleti azzurri impegnati negli European Championship di Glasgow, Scozia. Dopo il Bronzo di Gregorio Paltrinieri, dal nuoto femminile arriva un altro terzo posto. Arianna Castiglioni conquista la medaglia di Bronzo nei 100 rana femminili, ...

Europei Nuoto 2018 – Fulmine Miressi - oro pazzesco nei 100 sl : quinto posto per Luca Dotto : Il nuotatore azzurro vince la medaglia d’oro nei 100 sl dei campionati Europei di Nuoto, quinto posto invece per Luca Dotto Ci si aspettava l’oro da Paltrinieri nei 1500 sl, lo ha centrato invece Alessandro Miressi nei 100 sl. Prestazione pazzesca per il nuotatore azzurro che, nella gara più attesa, mette in fila avversari più esperti di lui. Secondo tempo all-time per il 19nne piemontese, che ferma il crono sui 48″01 ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi RE DELLO SPRINT! A 19 anni l’apoteosi del gigante d’oro! : L’Italia ha scoperto un fantastico campione. Alessandro Miressi vince i 100 stile libero agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. La gara regina del Nuoto si tinge d’azzurro con una vittoria semplicemente straordinaria di un ragazzo che a 19 anni si consacra a livello continentale ed ora lancia la sfida a tutto il mondo. Il titolo dei 100 resta dunque ancora in casa Italia, con Miressi che succede nell’albo d’oro a Luca ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri abdica. Medaglia di bronzo nonostante la febbre : Dopo tre titoli Europei consecutivi, Gregorio Paltrinieri abdica. Il campione olimpico e mondiale in carica ha concluso in terza posizione la gara dei 1500 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, preceduto dal tedesco Florian Wellbrock e dall’ucraino Mykhaylo Romanchuk in una gara di livello stellare. Va detto che il fuoriclasse carpigiano è sceso in acqua in condizioni di forma a dir poco precaria: secondo quanto risulta ad OA Sport, Stefano ...

Europei Nuoto 2018 – Dopo 6 anni Paltrinieri cede la corona : Wellbock vince l’oro nei 1500 sl - l’azzurro è solo 3° : Gregorio Paltrinieri costretto a cedere la corona di Campione d’Europa nei 1500 stile libero a Florian Wellbock: il tedesco è medaglia d’oro, il nuotatore azzurro chiude 3° dietro Romanchuck Finale 1500 stile libero amara per l’Italia impegnata in vasca a Glasgow negli Europei di Nuoto 2018. La stella azzurra Gregorio Paltrinieri, partiva senza il favore del pronostico, condizione alla quale i tifosi italiani non sono ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : tocca a Paltrinieri e Miressi in finale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Italia d’ARGENTO nel libero combinato! L’Ucraina si impone - Russia assente : La terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) rimpingua il bottino tricolore in questa rassegna continentale. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo conquista il secondo posto nella finale del libero combinato a squadre dove, anche per l’assenza della compagine russa, le carte si sono un po’ ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Brilla l’Italia nel combinato : le azzurre conquistano uno splendido argento : Ancora una medaglia per l’Italia agli European Championship 2018: le azzurre del Nuoto Sincronizzato conquistano la medaglia d’argento nel combinato Grande soddisfazione per l’Italia impegnata nelle varie discipline degli European Championship 2018. Nella splendida cornice di Glasgow, arriva una nuova medaglia, questa volta dal nuto Sincronizzato. Il team azzurro, composto da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca ...