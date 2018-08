Nuoto | Europei | i 30 di Fede fra palloncini e festa in camera

Nuoto - Europei 2018 : batterie 5 agosto. Simone Sabbioni e Luca Pizzini in evidenza - in finale l’Italia nella 4×200 sl maschile : Terza giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca 200 misti uomini Gran Bretagna che la fa da padrona in queste serie dell’alternarsi degli stili. Mark Szaranek (1’58″07) e Max Litchfield (1’58″12) monopolizzano la scena ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : ottimo terzo posto per Linda Cerruti nei preliminari della routine libera del singolo : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sports Campus di Glasgow che si è aperta con i preliminari della routine libera del singolo. L’azzurra Linda Cerruti si è esibita per ultima sulle note di “Angel” dei Massive Attack (coreografia di Gana Maximova) e si è classificata in terza posizione totalizzando 91.3000 punti, uno score di tutto rispetto che le permette di guardare con fiducia alla finale. ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Linda Cerruti terza nel singolo. Italia a caccia di una medaglia nel combinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle terza giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. E’ un’Italia che vuole proseguire la sua striscia di medaglie anche in questa domenica. Dopo un argento e due bronzi, oggi toccherà a Linda Cerruti nel singolo (preliminari) e soprattutto alla squadra nel combinato provare a salire nuovamente sul podio. Si comincia (dalle 10.00) con il programma libero del singolo dove sarà ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi.

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Polieri e Cusinato ok in batteria. Greg deve reagire - Miressi e Castiglioni all’assalto del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Linda Cerruti in gara nel singolo. Italia a caccia di una medaglia nel combinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle terza giornata degli Europei di Nuoto sincronizzato a Glasgow. E’ un’Italia che vuole proseguire la sua striscia di medaglie anche in questa domenica. Dopo un argento e due bronzi, oggi toccherà a Linda Cerruti nel singolo (preliminari) e soprattutto alla squadra nel combinato provare a salire nuovamente sul podio. Si comincia (dalle 10.00) con il programma libero del singolo dove sarà ...

La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto l’oro negli 800 metri stile libero ai campionati europei di Nuoto : Sabato sera la nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nella finale degli 800 metri stile libero femminili ai campionati europei di nuoto di Glasgow, ai nuovi European Championships. Quadarella ha registrato un tempo di 8′ 16”35, battendo il The post La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto l’oro negli 800 metri stile libero ai campionati europei di nuoto appeared first on Il Post.

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : 5 agosto. Gregorio Paltrinieri deve reagire - Miressi e Castiglioni all’assalto del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare agli Europei 2018 di Nuoto. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. ...

Nuoto - Europei 2018 : finale dei 1500 sl complicata per Paltrinieri - Miressi pronto a raccogliere l’eredità dei più grandi nei 100 sl : Terzo giorno di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow ed inutile negare che oggi è il grande giorno di Gregorio Paltrinieri a questi Europei 2018 di Nuoto nella piscina britannica. Il campione azzurro è chiamato all’ennesima conferma nella sua gara, i 1500 stile libero, e la finale non si preannuncia affatto facile. Greg, terzo nell’ultima batteria (quarto nell’overall) alle spalle del francese Damien Joly ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : la sfida più difficile per il poker d’oro : Che fosse un’edizione un po’ sofferta dei Campionati Europei per Gregorio Paltrinieri si era capito da tempo ma quando si parla di fuoriclasse, come il mezzofondista modenese, le sorprese in positivo sono all’ordine del giorno. Stavolta ci vuole una grossa sorpresa, per quanto visto ieri batteria, per spingere Paltrinieri sul gradino più alto del podio dei 1500 stile libero per la quarta volta consecutiva. La lunga esperienza ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia in cerca di un’altra medaglia nel libero combinato : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nei preliminari del programma libero del solo con Linda Cerruti e poi nella finale del libero combinato a squadre, dove si punta a centrare il podio. Alle ore 10.00 ...