Nuoto | Europei | bronzo per Burdisso

Nuoto - Europei 2018. Federica Pellegrini : “Sono serena - festeggio i 30 anni. Per i 200? Un minimo mi dovrò preparare…” : Federica Pellegrini oggi ha festeggiato 30 anni senza scendere in vasca: la Divina è sì presente agli Europei ma non erano previste sue gare nella giornata odierna e dunque si è potuto rilassare al meglio in un momento importante per la sua vita privata. Oggi erano in realtà in calendario i 200 metri stile libero, la sua gara, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e quella in cui ha ottenuto i suoi più grandi risultati. La veneta ha ...

Nuoto - Europei 2018 : Miressi nuovo re dei 100 stile libero - Paltrinieri costretto ad abdicare - Castiglioni - Burdisso e 4×200 sl che sorprese! : Una terza giornata da fuochi d’artificio quella che è andata in scena nella piscina di Glasgow (Gran Bretagna), valida per gli Europei 2018 di Nuoto, nella quale l’Italia ha fatto la voce grossa ma una delusione iniziale c’è stata. 1500 metri maschili (finale) Prima o poi dove succedere. Gregorio Paltrinieri costretto ad abdicare nei suoi 1500 stile libero, arrivando terzo in 14’42″85 (bronzo) alle spalle di due ...

Nuoto - Europei 2018 : l’Italia si stropiccia gli occhi - bronzo della 4×200 sl! Le matricole firmano l’impresa : L’Italia non smette di incantare agli Europei 2018 di Nuoto e chiude la giornata con il pesantissimo bronzo della staffetta 4×200 metri stile libero: un quartetto giovane e di matricole ha fatto saltare il banco, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha confezionato una prestazione ben al di sopra delle più rosee aspettative, fermando il cronometro su un ottimo 7:07.58 che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso un ...

Europei Nuoto - altri due bronzi azzurri : 20.18 I 200farfalla danno a Federico Burdisso il bronzo più incredibile. Il 16enne di Pavia nemmeno doveva esserci nella finale.La rinuncia di James Guy lo manda sui blocchi e lui ne approfitta per tirar fuori un coraggioso 1'55"97, dietro agli ungheresi Milak (1'52"79, oro) e Kenderesi, con una condotta a mille. Ed è bronzo, in conclusione di serata, anche per la 4x200sl. Gli azzurri (Proietti, Megli, Ciampi e Zuin) in 7'07"58 si piazzano ...

Nuoto - Europei 2018 : la favola di Federico Burdisso - da ripescato alla medaglia di bronzo! Che numero sui 200 farfalla : Impresa fantascientifica di Federico Burdisso agli Europei 2018 di Nuoto: da ripescato alla medaglia di bronzo nei 200 metri farfalla, è tutto magicamente vero. L’azzurro aveva chiuso le semifinali col nono tempo ma il britannico James Guy ha rinunciato all’atto conclusivo per poter essere più fresco in staffetta, il non ancora 17enne (spegnerà le candeline il 20 settembre) è stato allora rimesso in gioco e ha piazzato uno scacco ...

Europei Nuoto 2018 – Bronzo per l’Italia nella staffetta 4×200 maschile : oro per la Gran Bretagna - Russia d’argento : Ancora una medaglia di Bronzo agli Europei di Nuoto 2018 per l’Italia: azzurri terzi nella staffetta 4×200 maschile dietro Russia e Gran Bretagna Il Nuoto azzurro regala ancora spettacolo e Grandi emozioni in diretta da Glasgow, Scozia. Ancora una medaglia agli Europei di Nuoto 2018 per l’Italia che chiude in 3ª posizione la finale della staffetta maschile 4×200. Il quartetto azzurro composto da Alessio Proietti ...

Diretta/ Europei Nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv : è bronzo per Burdisso e staffetta m 4x200m ! : Diretta Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: terza giornata di gare, oggi domenica 5 agosto in acqua soprattutto Paltrinieri, Miressi e Dotto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Europei Nuoto 2018 – Federico Burdisso - da lucky loser a bronzo nei 200 farfalla! Medaglia d’oro ad un super Milak : Federico Burdisso conquista una strepitosa Medaglia di bronzo nei 200 rana maschili: l’azzurro, ripescato come lucky loser, chiude terzo dietro i due ungheresi Kenderesi e Milak Ancora grandi emozioni dalle vasche di Glasgow per gli azzurri! Nella finale dei 200 rana maschili non dovevamo avere nemmeno un atleta in gara, a fine gara abbiamo aggiunto una Medaglia di bronzo al nostro palmare. Ripescato come lucky loser, Federico ...

Europei Nuoto 2018 - Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili : l'azzurra Carlotta Zofkova solo 6ª : Georgia Davies campionessa europea nei 50 dorso femminili: la britanicca ottiene l'oro agli Europei di Nuoto 2018. l'azzurra Carlotta Zofkova chiude 6ª Niente da fare per Carlotta Zofkova nella finale ...

Europei di Nuoto 2018 - i risultati di sabato 5 agosto. Miressi d'oro - Paltrinieri stoico : Greg di bronzo dopo giorni di problemi fisici. Urlo azzurro nei 100 stile, Castiglioni bronzo nei 100 rana Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara domani 6 agosto Europei nuoto 2018, Quadarella ...

Europei di Nuoto 2018 - gli italiani in gara domani 6 agosto : Al via il programma dei tuffi col duo Tocci-Batki, oltre al ritorno di Simona Quadarella, impegnata nelle batterie dei 1500 stile libero

Nuoto - Europei 2018. Alessandro Miressi : “Ho vinto la gara regina - un sogno da bambino” : Alessandro Miressi è l’uomo del giorno agli Europei 2018 di Nuoto. L’Imperatore dei 100 metri stile libero si è reso protagonista di una gara meravigliosa, un andata-ritorno da vero fuoriclasse che si è consacrato ad appena 19 anni stampando un eccezionale 48.11 (suo primato personale, 23.22 di passaggio). Il piemontese ha battuto una concorrenza di assoluto valore e ha dimostrato di essere davvero un fenomeno con un futuro davanti ...