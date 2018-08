Nuoto | Europei 2018 | tutti gli azzurri in gara domenica 5 agosto Orari e programma delle

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 5 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Terza giornata di gare nella piscina di Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. Dopo il successo di ieri di Simona Quadarella negli 800 stile libero donne ed il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 delfino, è il momento di Gregorio Paltrinieri e dei suoi 1500 stile libero. Le batterie non sono state esaltanti ma sappiamo quanto Greg sappia tirar fuori il meglio dalle situazioni complicate. Si può essere dunque fiduciosi. Osservati speciali anche ...

Gregorio Paltrinieri/ Diretta finale 1500m stile libero streaming video e tv (Europei Nuoto 2018) : Gregorio Paltrinieri in Diretta nella finale 1500m stile libero, streaming video e tv: orario e risultato live della gara da Glasgow (Europei nuoto 2018)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Europei Nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv - programma e orari (3^ giornata - 5 agosto) : diretta Europei nuoto Glasgow 2018 Streaming video e tv: terza giornata di gare, oggi domenica 5 agosto in acqua soprattutto Paltrinieri, Miressi e Dotto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 04:50:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018. Premiati i giornalisti italiani con più di dieci Europei da inviati. Riconoscimenti ad Arcobelli e Zonca : Siamo a Glasgow, agli Europei di Nuoto e la LEN in collaborazione con AIPS (Associazione Internazionale della Stampa Sportiva), colgono la ghiotta occasione di creare e consegnare un premi ai giornalisti che hanno seguito numerose edizioni dei Campionati Europei di Nuoto. L’appuntamento è formale e da numerosi particolari si può notare il tocco della parte italiana della LEN.. buffet curatissimo, vino (..e non birra) servito in bicchieri di vero ...

DIRETTA/ Europei Nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv : Quadarella si prende l'oro - bronzo Di Liddo : DIRETTA Europei nuoto vasca lunga Glasgow 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di gare nella capitale scozzese, oggi sabato 4 agosto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 23:12:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 : il film della seconda giornata. Quadarella : “Volevo questo oro in questo modo!” Miressi : “Lotterò per una medaglia tutta mia” : E’ andata così in archivio una seconda giornata di gare ricca di soddisfazioni per l’Italia in vasca. Il primo oro della spedizione natatoria nostra l’ha conquistato Simona Quadarella, confermatasi su livelli altissimi e vittoriosa in maniera autoritaria. E poi la soddisfazione, mista a commozione, di Elena Di Liddo, sul podio dei 100 farfalla. Certo un pizzico d’amarezza c’è stata, pensando ad Ilaria Bianchi, ...

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE : Quadarella stellare! Miressi fa ben sperare - Paltrinieri ingolfato : SIMONA Quadarella 9.5: Manca veramente pochissimo alla gara perfetta. La mezzofondista romana sbaraglia il campo negli 800 stile, togliendo un altro pezzo di Alessia Filippi dal libro dei record italiani. Autoritaria, quasi spietata: mulina le braccia come se non ci fosse un domani ed è fluida nel ritmo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: vittoria strepitosa! ALESSANDRO Miressi 8.5: Migliora il personale in semifinale e vola in finale da ...

Europei Nuoto - oro Quadrella negli 800 sl. e bronzo di Di Liddio nei 100 farfalla. Bronzo nel sincronizzato - : Quinto posto per Fabio Scozzoli nei 100 rana; gara vinta da Adam Peaty - campione olimpico e mondiale - con il record del mondo in 57 netto che toglie tredici centesimi al primato stampato dal ...

Nuoto - Quadarella d'oro agli Europei : 'Questa gara la volevo proprio così' : Spero che questa medaglia spinga ci di dovere a fare qualcosa per lo sport al sud; io per entrare in una vasca da 50 metri devo fare chilometri e chilometri, ma la tranquillità che ti dà stare a casa ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini - che 200 sl! 1’56” lanciato senza preparazione! : Inutile negarlo. Una delle attrazioni di questa giornata felice per l’Italia, agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), era Federica Pellegrini ed il suo ritorno nei 200 stile libero. Ebbene sì, la campionessa di Spinea ha riassaporato le quattro vasche, seppur in una gara che definire particolare è poco: 4×200 stile libero mista. La veneta, in terza frazione, ha sciorinato un 1’56″76 lanciato che per noi, ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella nuova dominatrice del mezzofondo europeo : Gli addetti ai lavori lo avevano predetto: i progressi fatti da Simona Quadarella la porteranno lontano e così è stato. 8’16″35, il record italiano “gommato” di Alessia Filippi messo in soffitta e soprattutto un oro continentale vinto d’autorità negli 800 stile libero. Una gara in progressione, costruendo il suo vantaggio metro dopo metro, e tenendo un ritmo insostenibile per le altre. E così il trionfo si è ...

Europei di Nuoto 2018 - gli italiani in gara domani - 5 agosto : Appuntamento clou alle 18 con la finale di Gregorio Paltrinieri Europei nuoto 2018, Quadarella fantastica: oro negli 800

Europei di Nuoto - Quadarella oro negli 800 stile : Pioggia di medaglie per il nuoto azzurro agli Europei a Glasgow: Simona Quadarella ha vinto l'oro negli 800 stile libero e Elena Di Liddo ha conquistato il bronzo nei 100 farfalla. Grande l'impresa ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella ORO in un 800 sl da urlo - bronzo per Elena Di Liddo nei 100 delfino - WR per Peaty e Kolesnikov : Una seconda giornata da fuochi d’artificio quella che è andata in scena nella piscina di Glasgow (Gran Bretagna), valida per gli Europei 2018 di Nuoto, nella quale l’Italia ha fatto la voce grossa e i riscontri cronometrici sono stati da incorniciare. 800 stile libero donne (Finale) Una vittoria da campionessa. Simona Quadarella era la grande favorita ed in maniera autoritaria si è laureata campionessa d’Europa negli 800 sl. A ...