Notizie Flash | 2 a edizione - L' economia | 3

Norcia - 33enne colpito con un pugno muore durante una lite : aggressore arrestato - Ultime Notizie Flash : A Norcia una lite per futili motivi ha portato alla morte un giovane di 33 anni, colpito con un pugno da un suo coetaneo fuori da un pub

Uccise la figlia di 17 mesi costringendola a mangiare il sale : condannata Kimberley Martines a 30 anni - Ultime Notizie Flash : condannata a 30 anni di detenzione Kimberly Martines , la donna che nel 2016 Uccise la figlia di 17 mesi per attirare l'attenzione del marito

Calendario scolastico 2018-19 : primo e ultimo giorno di scuola - ponti e vacanze - Ultime Notizie Flash : Ecco il caldendario scolastico 2018-2019, attraverso il quale sapremo già le date sul primo e l' ultimo giorno di scuola , sui ponti e sulle vacanze . Il Calendario scolastico regione per regione

Massacrata di botte e uccisa dopo un festino in Costa Smeralda : le ultime Notizie - Ultime Notizie Flash : Massacrata di botte e uccisa dopo un festino in Costa Smeralda: le Ultime Notizie. dopo il ricovero in ospedale la donna è deceduta