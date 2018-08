Non solo la Littizzetto vicina di Cristiano Ronaldo | c’è anche una lucertola nel

Lamorgese : «Migranti - sgomberi e presidi fissi. La sicurezza Non è solo nei numeri» : Luciana Lamorgese Mercoledì scorso, prima , e unica, serata di fresco su Milano dell'intera settimana, dopo il lavoro il prefetto Luciana Lamorgese ha fatto una lunga passeggiata da sola, ha camminato ...

La lingua morente della politica - e Non solo - italiana - zeppa di neologismi : E così come "petaloso" fu individuato in un libro di botanica del tardo Seicento, così i termini introdotti dalla politica ripropongono sovente parole di cui si era già dimenticata la scomparsa, e ...

Salvini a Berlusconi : 'Se preferisce il Pd lo dica'. E ai 5 Stelle : 'Non si può dire solo no' : 'Si, la flat tax verrà fatta: c'è nel contratto di Governo, vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump In America. Non lo facciamo in sei mesi' ma la strada è questa. Lo ha detto, intervenendo ...

MotoGp - Lorenzo ironico dopo le qualifiche : “peccato che Non durino solo sette minuti - altrimenti…” : Il pilota spagnolo ha analizzato il quarto posto ottenuto in qualifica, esprimendo le proprie sensazioni in vista della gara di domani Un quarto posto che lascia un po’ di amaro in bocca a Jorge Lorenzo, costretto a scattare dalla seconda fila della griglia di partenza del Gp di Brno. AFP/Lapresse Una beffa per lo spagnolo, che aveva accarezzato per alcuni minuti la soddisfazione di centrare la pole sul circuito ceco: “peccato ...

Skriniar : 'In Italia solo l'Inter - ma il rinnovo Non è cosa fatta. Vediamo...' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , lascia una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport , nella quale parla di tutto, partendo, ovviamente, dalla scorsa stagione: 'L'anno scorso non ho saltato neanche un minuto in campionato? Non immaginavo sarebbe accaduto. La fortuna è stata ...

Danza e Non solo a Pozzallo : Giovedi' sera a Pozzallo la vi edizione di “Csen Danza e non solo” promossa dal comitato provinciale Csen Ragusa. numerosi i partecipanti

Asta Fantacalcio : Non solo Higuain - i giocatori del Milan da prendere : Negli ultimi giorni è stata una delle squadre più attive sul calciomercato di serie A. Parliamo ovviamente del Milan di Rino Gattuso, che con il doppio colpo Higuain e Caldara sogna di tornare a lottare per il tricolore. A giorni tanti italiani si ritroveranno per fare l'Asta del Fantacalcio e come al solito in tanti punteranno anche sui top player di questo Milan. Ma quali sono i cinque migliori giocatori rossoneri sui quali puntare? Proviamo a ...

MotoGp – Lorenzo solo quindicesimo nelle Fp2 di Brno - Jorge Non demorde : “Non è così tanto male” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota spagnolo della Ducati ha segnato il quindicesimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. solo quindicesimo, al contrario, Jorge Lorenzo, che dopo le ...

Non solo mare - ma street food - artisti di strada - libri e luoghi da visitare : Lui è rinchiuso nel suo mondo astratto, intellettuale, concettuale, solo apparentemente impenetrabile. Lei ha un casino in testa, un cervello che corre a mille allora, una serie di situazioni ...

Non solo cani e gatti - 16 tartarughe abbandonate a Milano : aperta un’indagine : Con l’arrivo dell’estate sono purtroppo in molti che decidono di abbandonare i propri animali domestici per andare ‘liberamente’ in vacanza. Non solo cani e gatti, adesso vengono abbandonate anche le tartarughe. Qualche settimana fa, infatti, ai Giardini Montanelli, a Milano, è stato trovato uno scatolone di cartone con dentro 16 testuggini terrestri della specie protetta Testudo hermanni e di varie dimensioni e di età ...

Calciomercato Inter - Non solo Icardi : chi prendere al Fantacalcio tra i nerazzurri : Tra le squadre che contenderanno lo scudetto alla Juventus nella serie A 2018-19 c'è l'Inter di Luciano Spalletti. Una squadra che in questo Calciomercato si è rinforzata parecchio e che può contare su tanti giocatori che fanno gola anche al Fantacalcio. Si avvicina per gli appassionati di questo fantasy game il momento dell'asta, da fare con amici e parenti, e come dicevamo tra i giocatori più contesi ci saranno anche alcuni elementi ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : bene le imbarcazioni azzurre - solo il singolo maschile Non va in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo la prima scorpacciata di batterie di ieri, oggi si inizia a fare sul serio! A Glasgow ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 13.00, spazio a ripescaggi, preliminary race e semifinali delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Dopo la prova in chiaroscuro di ieri, i sette equipaggi azzurri in ...

I fucili a pompa di Call of Duty : Black Ops 4 Non uccideranno i nemici con un solo colpo : Arrivano altre informazioni sulle armi che verranno messe a disposizione all'interno di Call of Duty: Black Ops 4. Dopo aver appreso l'introduzione di un fucile da cecchino appositamente realizzato per i quickscope, ora sono stati condivisi dettagli sui fucili a pompa.Come riporta VG247.com, il danno inflitto con questo tipo di arma subirà importanti modifiche. In precedenti capitoli di Call of Duty la bocca da fuoco risultava anche troppo ...

Non solo polemiche per Call of Duty - un giocatore non vedente fa parlare di sé : Le ultime settimane sono state indubbiamente turbolente per la serie Call of Duty, finita nell'occhio del ciclone per alcuni accadimenti meta-ludici: tutti avranno infatti letto delle vicissitudini del Pro Player Douglas "FaZe Censor" Martin che ha piantato la sexy meteorina Yanet Garcia a causa degli eccessivi impegni “lavorativi” imposti dai ritmi serrati delle competizioni ufficiali. Non è però fonte esclusiva di polemiche la serie Call of ...