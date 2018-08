Noah Cyrus risponde a chi critica la sua storia d’amore con Lil Xan

Noah Cyrus ha trovato l’amore! Ora sta con il trapper Lil Xan : La coppia che non ti aspetti... The post Noah Cyrus ha trovato l’amore! Ora sta con il trapper Lil Xan appeared first on News Mtv Italia.

Tatuaggio di coppia anche per la sorella di Miley Cyrus - Noah : Con i tatuaggi la piccola di casa Cyrus, Noah, non è alle prime armi. La sorella diciassettene di Miley, che sta seguendo le orme della maggiore con la musica, ha già un Tatuaggio condiviso con la sua migliore amica Lauren Winzer, e si è fatta tatuare un piccolissimo finger tattoo dopo il successo del suo primo singolo Make Me Cry (che Noah ha cantato tra l’entusiasmo generale agli iHeart Radio Music Awards) . Seguendo il trend dei ...