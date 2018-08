New Era presenta la collezione University Club GALLERY

New York : su di giri General Mills : Ottima performance per General Mills , che scambia in rialzo del 3,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Mills evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Pretty Woman torna in versione musical - anche Julia Roberts alla serata a New York : Edward e Vivian tornano, ma in versione musical. C'era anche Julia Roberts ad assistere alla tappa dello spettacolo a New York, in occasione della serata tributo al regista del film Gary Marshall. Nei ...

THE New GENERATION FESTIVAL : CONCERTI - MUSICA E TEATRO A FIRENZE : Tutti gli spettacoli si terranno nel giardino rinascimentale del palazzo, dove a partire dalle 19 saranno ospitati fino a 500 spettatori che, nell'intervallo delle serate, potranno gustare un 'picnic'...

“Hyplane” - tecnologie sempre più concrete per realizzare il volo ipersonico : collegherà Napoli e New York in meno di due ore : Tecnologia ipersonica made in Campania per i nuovi strumenti di volo nello spazio: il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – si candida a diventare un punto di riferimento internazionale per mezzi e tecnologie innovative per il mercato aerospaziale. Lo fa all’indomani dell’incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Presidente americano, Donald Trump, che, in conferenza stampa alla ...

Movado in caduta libera a New York : A picco la big statunitense degli orologi di lusso , che presenta un pessimo -3,11%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

J-Ax lascia Newtopia / Rottura totale - il comunicato : "L'agenzia continuerà il suo percorso con Fedez" : J-Ax lascia Newtopia e chiude ogni rapporto lavorativo con Fedez e la loro label indipendente. Arriva il comunicato: "L'agenzia continuerà il suo percorso con Fedez"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:30:00 GMT)

TRUMP “INVESTITE IN ITALIA” : E CONTE POSTA IL VIDEO/ Vertice Casa Bianca - M5s : “New deal in politica estera” : CONTE-TRUMP alla Casa Bianca: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:20:00 GMT)

New York : accelera Helmerich & Payne : Brillante rialzo per Helmerich & Payne , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,96%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

"Il Parlamento si evolverà - la democrazia digitale andrà avanti. Le fake News le leggo sulla carta" : La 'casa' è un grande gonfiabile bianco a forma di mouse. Dentro al Rousseau City Lab, montato a Cesenatico davanti alla 'colonia' Agip - affacciata proprio sulla spiaggia - ad accogliere gli ospiti è Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati e presidente e fondatore dell'Associazione Rousseau, il cui compito primario è promuovere lo sviluppo della democrazia digitale e sviluppare l'omonima piattaforma di ...

Deep Fake : l'ultima frontiera tecnologica delle fake News : È una tecnica già sperimentata con clamore nel mondo del cinema hard, dove ha mietuto vittime tra le attrici di Hollywood il cui viso è stato sovrapposto a quello di pornostar impegnate in scene da ...

Assenze alla Camera - Mura : “Su di me fake News. Il M5s mi ha abbandonato - ma dissi che avrei continuato con la vela” : Parla di fake-news su di lui, affermazioni che gli sono state attribuite ma che non ha mai pronunciato, accusa il M5s di averlo abbandonato e ribadisce che già in campagna elettorale aveva spiegato che voleva fare “il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica“. E’ iniziata la battaglia di Andrea Mura, skipper cagliaritano di fama internazionale e deputato dei Cinquestelle da giorni al centro delle polemiche sulle sue ...

Volontariato is the New Erasmus : Bologna, anno 2018 – C’è un progetto, sì, c’è un progetto fighissimo: venti migranti per ogni quartiere impegnati in attività di Volontariato (Volontariato: se non vogliono no), a nettare i muri deturpati dalle scritte brutte brutte, a togliere le cacche di cane da sotto i portici, a lucidare le strade e a pulire i parchi. Perché tutto questo? Per integrarli, che domande. Pensate che una trentina di loro sono già in giro per la città a ...

Olivia Newton-John : «Grease - che non passerà mai di moda» : «La vita si snoda attraverso svolte e capitoli. Il film Grease è stato un bellissimo e lungo paragrafo che non si è mai chiuso. Se sento una canzone del film mi viene subito voglia di ballare. E mi capita di farlo». Olivia Newton-John, 69 anni e una lunga carriera musicale e televisiva, è ancora Sandy Olsson, la timida ragazza che fa girare la testa a Danny Zuko in Grease, il film del ’78 diventato un cult, pietra miliare dei musical al ...

Il New York Daily News - uno dei più popolari quotidiani statunitensi - licenzierà la metà dei suoi giornalisti : Il New York Daily News, uno dei più popolari quotidiani statunitensi, licenzierà la metà dei suoi giornalisti. La notizia è stata data oggi con una email ai dipendenti da parte della società che possiede il giornale, Tronc. Dopo i tagli, The post Il New York Daily News, uno dei più popolari quotidiani statunitensi, licenzierà la metà dei suoi giornalisti appeared first on Il Post.