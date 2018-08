Nel Regno Unito Lidl vuole costruire case e scuole per poter fare nuovi supermercati

Saline di Comacchio - gita fuoriporta Nel Regno dei fenicotteri rosa : I concerti e gli spettacoli che vanno in scena al tramonto, tra esibizioni di violoncello e contrabbasso, tango e flamenco, sono il momento conclusivo di indimenticabili passeggiate in compagnia ...

Regno Unito : EurotunNel cancella centinaia di biglietti per il caldo : Eurotunnel, operatore del Tunnel ferroviario sotto la Manica, ha deciso di cancellare centinaia di biglietti giornalieri e notturni per la giornata di oggi: a causa delle elevatissime temperature – riporta il Telegraph – alcune unità dei treni hanno avuto gravi problemi ai sistemi di condizionamento dell’aria. Ieri alcune vetture sono state dichiarate fuori servizio ed hanno richiesto interventi di manutenzione. Oggi è previsto ...

Ondata di caldo Nel Regno Unito : la situazione “eccezionale” potrebbe diventare la normalità : L’Ondata di caldo in atto su gran parte del Regno Unito (il numero di giornate consecutive oltre i 30°C ha battuto il record del 1976) potrebbe diventare “ordinaria amministrazione”: lo sostengono deputati dell’Environmental Audit Committee, commissione parlamentare britannica che si occupa di ambiente. Un recente rapporto cita studi secondo i quali la situazione “eccezionale” di queste ultime settimane ...

TusPark crea un nuovo Parco scientifico estero Nel Parco scientifico di Cambridge - Regno Unito : ... Considerare Scienza e Tecnologia come una Fede, , e 'Serving the Science and Technology, and Serving with Science and Technology' , Servire scienza e tecnologia e Servire con la scienza e la ...

Ondata di caldo record Nel Regno Unito : Londra a rischio di catastrofici incendi : Agli abitanti di Londra è stato chiesto di non gettare mozziconi di sigarette e qualsiasi tipo di fiamma viva sull’erba secca dopo una serie di incendi del manto erboso in città. L’Ondata di caldo record, infatti, ha lasciato giardini, campi e parchi completamente secchi e qualsiasi incendio vi divampasse potrebbe essere “catastrofico“, questo l’aggettivo utilizzato dalle autorità locali. I vigili del fuoco della città hanno ...

Caldo record Nel Regno Unito : massime oltre i 30°C - diramata allerta “arancione” : Prosegue la fase di Caldo record nel Regno Unito: il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta “arancione“, valida da oggi e fino a venerdì, indicando massime oltre i 30°C (a Londra 32°C) e minime notturne superiori ai 15°C in gran parte centro/sud dell’Inghilterra. Sono senza dubbio temperature insolite per il Paese: la media tra giugno e metà luglio è stata di circa 21°C, senza ...

Mycoplasma genitalium - superbatterio resistente agli antibiotici/ Allarme Nel Regno Unito : ecco chi colpisce : Mycoplasma genitalium: cos'è il nuovo superbatterio resistente agli antibiotici e che spaventa il Regno Unito: ecco chi colpisce e come è possibile combatterlo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:32:00 GMT)

IL SUD GIÀ E NON ANCORA/ Perché oggi i meridionali scappano Nel Regno Unito? : Nell'ultimo decennio il fenomeno dell'emigrazione italiana si è notevolmente acuito. Non mancano i meridionali che scelgono in particolare l'Uk.

Nel "regno eremita" dei Kim abita una folla di misteri : Una Corea del Nord come non l'avete mai vista, anzi letta. Lo scrittore D.B. John nel romanzo Stella del Nord (Dea Planet, pagg. 528, euro 18, traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe) racconta le contraddizioni di una dittatura ancora peggiore di quella nazista, maoista o staliniana. John prima di scrivere il romanzo ha visitato per anni quel Paese, documentandosi moltissimo, quindi il suo libro rivela molti aspetti fino a oggi inediti e ...

Assist della May ai falchi della Brexit : "Regno Unito non rimarrà Nel mercato unico UE" - : Il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che non viene discussa la possibilità di lasciare Londra all'interno del mercato unico e dell'unione doganale della UE: la Gran Bretagna avrà una ...

Eleven Sports sfida BT e Sky Nel Regno Unito : trasmetterà anche la Serie A : Eleven Sports prova a sfidare BT e Sky in Gran Bretagna: acquisiti i diritti della Serie A e della Liga. L'articolo Eleven Sports sfida BT e Sky nel Regno Unito: trasmetterà anche la Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Italiani Nel Regno Unito tra studio e lavoro : ecco quanti sono - : I timori per una "hard Brexit" e una restrizione della libertà di movimento in entrata stanno facendo emergere una folla sommersa di connazionali che vivono in Gran Bretagna, mai registratisi all'...

May : basta europei che vengono Nel Regno Unito a cercare lavoro. Brexit - botta e risposta con Trump : Stop agli europei che arrivano nel Regno Unito in cerca di lavoro. «Non sarà più permesso alle persone di arrivare dall'Europa nella remota possibilità che possano...