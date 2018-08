NBA – Ron Artest cambia nome in… Ron Artest | dopo Metta World Peace e l’Amico dei Panda

Trump insulta LeBron James - Melania va contro il marito e si schiera con la star dell’NBA : Solo poche ore dopo il botta e risposta tra il presidente Usa Donald Trump e la star dell’Nba LeBron James che ha scatenato il web, anche la First Lady Melania è intervenuta sulla questione. E ha dato ragione al cestista, schierandosi contro il marito: “Sta facendo cose molto buone nella sua comunità e a sostegno delle future generazioni” ha fatto sapere tramite la portavoce ufficiale della Casa Bianca, Stephanie Grisham. La ...

Io sto con LeBron : dopo le critiche del presidente - anche Melania Trump si schiera con la leggenda NBA : "Lo sport non è mai stato qualcosa che divide la gente, ma qualcosa che unisce. E il presidente ci sta dividendo" ha affermato James, che ha nuovamente lasciato i 'suoi' Cleveland Cavaliers, portati ...

Donald Trump dà dello “scemo” a LeBron James. Botta e risposta tra il presidente Usa e la star dell’NBA su Twitter : Il presidente americano Donald Trump ha risposto con un insulto a LeBron James, dopo che la star dell’Nba e filantropo lo ha accusato di alimentare il razzismo e di voler “dividere” gli Stati Uniti. “LeBron James è stato appena intervistato dal più stupido uomo della televisione, il presentatore Don Lemon. Ha fatto sembrare LeBron intelligente, cosa non facile da fare”, ha twittato Trump a proposito del cestista dei Los ...

NBA – Joel Embiid alza la voce : “voglio diventare migliore di LeBron James” : Joel Embiid ha un obiettivo chiaro e semplice per la prossima stagione: quello di diventare il miglior giocatore della lega, superando anche LeBron James Joel Embiid è sempre più l’anima dei Philadelphia 76ers. Il centro camerunense ha chiuso la scorsa stagione con 13 punti, 11 rimbalzi, 3.2 assist e 1.8 stoppate, non riuscendo però a trascinare i Sixers alle Finali di Conference. Embiid ha dunque l’obiettivo di migliorarsi ...

NBA – Il rapper Ice Cube ne è sicuro : “la rivalità fra Lakers e Celtics è pronta a riaccendersi” : La rivalità fra Lakers e Celtics è pronta a riaccendersi, parola di Ice Cube: l’arrivo di LeBron James ad L.A. e il grande gruppo di Boston farà scattare nuovamente la scintilla Lakers vs Celtics è stata una delle rivalità più accese della storia NBA. Da un paio d’anni però, viste le progressive ricostruzioni dei due roster, le franchigie sono uscite dal giro titolato. Con l’arrivo di LeBron James ad L.A., ...

NBA - Vince Carter l'infinito : "A 41 anni non mi fermo - ma sono pronto per diventare commentatore tv" : Dirk Nowitzki farà 21, come le stagioni Nba consecutive con la maglia dei Dallas Mavericks. Fedeltà alla maglia a parte, Vince Carter non sarà da meno del compagno di draft, dato che a 41 anni l'ester

Mercato NBA – Barkley critica LeBron James : “speravo restasse ai Cavs. Ha scelto i Lakers solo per…” : Charles Barkley critica la scelta di LeBron James di trasferirsi ai Los Angeles Lakers: secondo ‘Sir Charles’ è stata una decisione legata solo agli affari Mentre diversi addetti ai lavori, ma anche giocatori come Kevin Durant, hanno lodato la scelta di LeBron James, trasferitosi ai Lakers per rimettersi i gioco e riportare in alto la franchigia, c’è qualcuno che non la pensa allo stesso modo. Quel qualcuno è Charles Barkley. L’ex cestista ...

NBA – Shaquille O’Neal fa sognare i tifosi dei Lakers : “Kobe Bryant è pronto a tornare a giocare” : Shaquille O’Neal, con una vena di ironia, ha svelato il possibile ritorno in NBA di Kobe Bryant: c’è da fidarsi del gigante ex Lakers? Negli ultimi giorni, dopo l’arrivo di LeBron James a Los Angeles, è scoppiata la querelle legata alla legacy di Kobe Bryant. Può un campione come il numero 23 oscurare ciò che ha fatto il Black Mamba per i Lakers? La risposta dei tifosi che hanno deturpato il murales di LeBron James sembra ...

Mercato NBA – Retroscena firmato LeBron James : “ho pensato ai Sixers e ai Rockets ma ecco perchè ho scelto i Lakers” : Retroscena di Mercato NBA che porta la firma di LeBron James: il ‘Re’ ha valutato le opzioni Sixers e Rockets, ma alla fine ha scelto la sfida dei Lakers per un motivo ben preciso La trattativa principale del Mercato NBA appena concluso è stata quella che ha portato LeBron James ai Los Angeles Lakers. Il numero 23 ha svelato un importante Retroscena sulle offerte ricevute per il suo futuro. Il ‘Re’ ha valutato ...

NBA - il progetto più importante della carriera di LeBron James : apre la sua scuola pubblica : "Quando vedi qualcosa di ingiusto, o di sbagliato, o che divide il nostro paese, allora sento che la mia voce possa fare la differenza, specialmente arrivando dal mondo dello sport. Senza lo sport ...

NBA - LeBron arringa i suoi Lakers : “ci divertiremo eccome!” : LeBron James è pronto e carichissimo in vista della prossima stagione che lo vedrà impegnato per la prima volta con la maglia dei Lakers NBA, LeBron James si appresta a vivere una stagione ricca di novità dopo la firma estiva con i Los Angeles Lakers. Il suo arrivo, condito dall’approdo di altri nuovi interpreti, sta facendo sognare i tifosi dei gialloviola che non vedono l’ora di vedere lo show di LeBron e soci: “L’idea di ...

Mercato NBA – Durant applaude la scelta di LeBron James : “andando ai Lakers ha riscritto il significato di superstar” : Kevin Durant ha applaudito la scelta di LeBron James di rimettersi in gioco trasferendosi ai Lakers: secondo KD una mossa perfetta e davvero accattivante Kevin Durant, uno che di trasferimenti ne sa qualcosa (criticatissimo il suo passaggio agli Warriors 2 anni fa), ha commentato in maniera favorevole l’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. KD è rimasto colpito dalla scelta del numero 23 che ha dimostrato di volersi rimettere in ...

NBA - Sergio Scariolo approda ai Toronto Raptors : ROMA - Adesso è ufficiale: Sergio Scariolo ha ceduto alla corte serrata dei Toronto Raptors ed è entrato a far parte dello staff tecnico guidato da coach Nick Nurse che al suo fianco avrà anche Adrian ...