NBA Africa Game – Joel Embiid versione… muratore | “trasporto mattoni per non tirarli ai

NBA Africa Game – Il Gallo canta da MVP! Gallinari trascina il Team World al successo con 23 punti : Danilo Gallinari MVP dell’NBA Africa Game: l’azzurro trascina il Team World al successo con 23 punti, uno in meno di Embiid, best scorer della serata Notte di grande basket quella andata in scena a Pretoria. Diverse stelle del basket USA impegnata nell’NBA Africa Game, la partita d’esibizione che ha visto il Team World battere il Team Africa per 96-92. Grande prestazione offerta da Danilo Gallinari che con 23 punti (con ...

Gallinari e Messina ambasciatori NBA a Pretoria : c'è il terzo Africa Game per la Fondazione Mandela : Prima le spettacolari immagini del safari - con gli stop del proprio pick-up per l'attraversamento di zebre, giraffe e rinoceronti - poi l'omaggio a Nelson Mandela, posando accanto ad una sua statua.

NBA Africa Game – Gallinari scalda i motori : “ci sarò! Vi mostrerò un po’ di Gallo Magic” : Danilo Gallinari è pronto per l’NBA Africa Game: il cestista italiano farà parte del Team Europa e non vede l’ora di tornare al top della forma La prima stagione di Danilo Gallinari in maglia Clippers non è stata di certo indimenticabile. Nelle sole 21 partite giocate a causa dei molteplici infortuni, il Gallo non ha certo dimostrato di potersi meritare il contratto da 65 milioni per 3 anni che i Clippers gli hanno fatto firmare la scorsa ...