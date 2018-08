NBA Africa Game – Il Gallo canta da MVP! Gallinari trascina il Team World al successo con

sportfair

(Di domenica 5 agosto 2018) DaniloMVP dell’NBA: l’azzurroilalcon 23 punti, uno in meno di Embiid, best scorer della serata Notte di grande basket quella andata in scena a Pretoria. Diverse stelle del basket USA impegnata nell’NBA, la partita d’esibizione che ha visto ilbattere ilper 96-92. Grande prestazione offerta da Daniloche con 23 punti (con 9/10 dal campo, compreso il 3/3 dall’arco dei 3 punti), 8 rimbalzi e 3 assist in 28 minuti di gioco, si è guadagnato il titolo di MVP della serata. Un grande ritorno per il ‘’ che non calcava il parquet dal 1° aprile scorso. I problemi fisici che hanno funestato la sua prima stagione in maglia Clippers sembrano ormai passati. Per ilè stato Joel Embiid il miglior marcatore con 24 punti, prova che però non è bastata ad ...