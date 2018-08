Napoli | per Ancelotti altri ko estivi | flop anche con Real e Chelsea

Napoli - batosta contro il Liverpool : pesante ko per la squadra di Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Napoli - De Laurentiis : 'Il San Paolo è una barzelletta per mezzo del sindaco e dei suoi seguaci' : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del problema stadio, con il San Paolo in cattive condizioni. Queste le sue parole: 'Che meraviglia questo stadio. E' ancora vuoto, ma ci saranno 57mila persone, sold-out per un'amichevole quando ...

Calciomercato Napoli - preso Malcuit. Koulibaly rinnova 5 anni incontro per Ochoa : Il Napoli ha chiuso per Kevin Malcuit, affare fatto. E a confermarlo è stato lo stesso presidente azzurro su Sky Sport: "Arriva a titolo definitivo per 13 milioni". Il Napoli, dopo tanta ricerca in giro per l'Europa, ha finalmente il suo terzino destro. Veloce, giovane, un classe '91 di proprietà del Lille, ...

Napoli - De Laurentiis shock sulla Juventus : “arriviamo secondi perché qualcuno imbroglia” : Il campionato non è ancora iniziato ma già le polemiche sono clamorose, in particolar modo per la lotta scudetto tra Juventus e Napoli. La situazione è sempre più calda in particolar modo per alcune dichiarazioni da parte del numero uno del Napoli De Laurentiis, rilasciate a Sky Sport: “Tutti pensano solo allo Scudetto, è giusto così, ma forse tutti non capiscono dov’era la squadra 14 anni fa e non capiscono neanche che la Juve fa ...

Amichevole - Liverpool - Napoli | Diretta pay per view su Sky - Premium e TIMVision : Liquidati i primi test con tre facili vittorie, il Napoli (Diretta pay per view su Sky, Premium e TIMVision) si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp, fresco finalista di Champions League. Amichevole importante in vista del sempre più vicino inizio di campionato, con l’allenatore del Napo...

Napoli-Liverpool | Segui la diretta A Dublino un test per il mercato : Liquidati i primi test con tre facili vittorie, il Napoli si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp (in campo alle 19), fresco finalista di Champions...

Napoli - De Laurentiis : 'Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Speriamo' : 'E' il difensore più forte al mondo, ha rinnovato il contratto per i prossimi cinque anni - ha rivelato il presidente Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky Sport parlando da Dublino in vista dell'...

Napoli - tutto fatto per Malcuit : le cifre : Le visite mediche, come riporta Sky Sport , potrebbero svolgersi già lunedì prossimo, poi arriverà la firma sul contratto.

Malcuit al Napoli : rinforzo per Ancelotti : DUBLINO - Il Napoli ha il nuovo terzino. Da Dublino, dove la squadra è impegnata per l'amichevole con il Liverpool, il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno praticamente definito l'acquisto ...

Calciomercato Napoli - si chiude per Malcuit : le cifre dell'operazione : Diversi nomi finiti sul taccuino del Napoli e tanti profili valutati, alla fine la società azzurra ha scelto chi sarà il suo prossimo terzino destro. Dopo i contatti positivi portati avanti nelle ...

Napoli marcia per il senegalese ferito : 'Fermiamo le violenze' : Tanti gli slogan rivolti al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che viene definito 'un fascista, xenofobo, razzista che fa carriera politica sulla pelle degli ultimi. Siamo pronti a scendere in ...

Il Comune : «Il San Paolo pronto per la gara con il Milan - ora il Napoli firmi il contratto» : Attilio Auricchio - capo di gabinetto del Comune - ha una delega speciale sul San Paolo. A oggi l?impianto è un cantiere aperto, con molte criticità e pochi operai al lavoro, tra...