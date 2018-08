Napoli | incidente sulla Tangenziale Uomo muore | donna ferita | è caos

Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano- Napoli : All’altezza del chilometro 577 in direzione nord è avvenuto un Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli . Nell’impatto sono rimaste rimaste coinvolte

Napoli - MUORE PER SALVARE LA NIPOTINA DI 10 ANNI/ Ultime notizie Ischitella : onde alte causa dell'incidente : NAPOLI, MUORE per SALVARE la NIPOTINA di 10 ANNI. Ultime notizie, tragedia a Ischitella: ambulanza arriva 30 minuti dopo per boom di interventi a Baia Domizia(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:43:00 GMT)