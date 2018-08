Muore nel bosco | ha due cani | uno lo veglia | l' altro corre a chiedere aiuto

Garfagnana - cercatore di funghi Muore nel bosco : il corpo ritrovato grazie ai cani. Uno lo veglia - l’altro torna in paese : E’ stato ritrovato grazie ai suoi cani Marco Bacci, 55 anni, morto in un’escursione tra i sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca. L’uomo, residente a Viareggio (Lucca), era uscito con i suoi due cani e la moto da trial per andare a cercare funghi in Garfagnana. I familiari avevano dato l’allarme dopo che non erano riusciti più a contattarlo dalla mattinata del 4 agosto. A causare il decesso è stata la caduta da un dirupo di 150 ...

Sub Muore nel lago di Como - altro grave : 16.49 Tragedia nelle acque del lago di Como, a Nesso, dove un sommozzatore di 47 anni è morto e un altro è in gravi condizioni a causa di un imprevisto durante un'immersione. Per cause che i carabinieri stanno cercando di accertare i due sub hanno avuto delle difficoltà: sono riusciti a risalire ma hanno perso conoscenza. I primi soccorsi sono stati portati da un gommone di passaggio. Uno dei due non ce l'ha fatta, l'altro è stato trasferito ...

Tragico incidente all’alba nel leccese : Valentina - 27 anni - Muore sul colpo : Tragico incidente all'alba nel leccese: una ragazza di soli 27 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muretto a lato della carreggiata. La vettura era guidata dal fidanzato che è rimasto gravemente ferito. L'impatto nelle vicinanze di Aradeo, il paese di provenienza della vittima.Continua a leggere

Incidente a Barzago : sbanda in rettilineo - Muore nello schianto : Barzago , Lecco, , 5 agosto 2018 " Dopo aver inforcato la sua Ducati è riuscito a percorrere solo poche centinaia di metri, subito dopo aver superato il confine di Barzago ha perso il controllo della ...

Legionella - Muore un 89enne : è la quarta vittima a Bresso - : L'anziano è deceduto per un infarto la cui concausa è la Legionella. Come le altre tre vittime, era residente nel comune alle porte di Milano. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: "Dei 52 ...

Masso si stacca da costone : allevatore Muore nel Messinese : Un allevatore di 34 anni, Salvatore Liarosa, è morto schiacciato da un Masso mentre si trovava al pascolo con il suo gregge. La tragedia, come riporta la Gazzetta del Sud, è avvenuta nel pomeriggio di ieri in località Armaro, a Santa Lucia del Mela (Me). Il grosso Masso si è staccato da un costone e ha colpito Liarosa uccidendolo. Quando sono giunti i vigili del fuoco, avvertiti da una passante, per l’allevatore non c’era piu’ nulla da fare.

Bimba italiana Muore nelle Filippine dopo essere stata punta da una #medusa #jellyfish : Aveva sette anni, Gaia Trimarchi, quando è stata punta da una medusa mentre raccoglieva conchiglie sulla spiaggia. Si trovava sull’isola di Sabitang Laya, nelle Filippine insieme alla sua famiglia e ha avuto uno choc anafilattico mortale. Molte le polemiche dopo la morte della piccola bambina cresciuta al Portuense, bravissima nuotatrice ed abile atleta del circolo sportivo Fitness Sporting Club 2016. Si trovava insieme al papà italiano ...

