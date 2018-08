Mud film stasera in tv 5 agosto | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 5 agosto 2018) Mud è ilin tv sabato 52018 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola diretta da Jeff Nichols è interpretata da Matthew McConaughey e Reese Witherspoon. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Mudin tv: scheda TITOLO ORIGINALE : Mud DATA USCITA: 282014 GENERE: drammatico ANNO: 2012 REGIA: Jeff Nichols CAST: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Michael Shannon, Jacob Lofland, Sam Shepard, Sarah Paulson, Ray McKinnon, Joe Don Baker, Tye Sheridan Mudin tv:Ellis e Neckbone sono due ragazzi di 14 anni che vivono sulle rive del Mississippi. Un giorno scoprono casualmente in un piccolo isolotto sul Mississippi, Mud, un uomo con un serpente tatuato sul braccio armato di pistola, in fuga da chi lo lo vuole uccidere. Nonostante ...