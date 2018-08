Motorola presenta il suo primo dispositivo con supporto alle reti 5G

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 agosto 2018) Nella serata di giovedì 2 agostohato il suosmartphone con5G, la prossima tecnologia per lemobili che promette velocità ben oltre il Gigabit al secondo, grazie ad un nuovo MotoMod che arriverà sul mercato ad inizio 2019. Il Moto Z3 annunciato va a collocarsi al top della gamma attuale di smartphone del produttore statunitense – parte della galassia Lenovo -, ma a guardare la scheda tecnica non differisce molto dal Moto Z2 Forceto lo scorso anno: stesso chip, lo Snapdragon835 di Qualcomm, stessa quantità di Ram e memoria, rispettivamente 4GB e 64GB; oltre ad una batteria migliorata (3000mAh) le principali differenze sono in ciò che si vede, dove ricalca le scelte già viste sul modello inferiore (il Moto Z3 Play), come il display da 6″ FullHD+ a 18:9 che occupa gran parte del frontale, il sensore ...