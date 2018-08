MotoGP Warm up Brno | conferma Dovizioso; Lorenzo 2° | Rossi solo 10°

MotoGP - GP Brno. Warm up : Andrea Dovizioso in testa - 3° Marc Marquez - 10° Valentino Rossi : La gara di MotoGP scatta alle 14: seguila in LIVE STREAMING aperto a tutti su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:56.177 2 J. LORENZO +0.096 3 M. Marquez +0.113 4 C. CRUTCHLOW +0.

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso è il più veloce anche nel warm-up - davanti a Lorenzo e Marquez - Rossi è solo decimo : Il warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP non cambia le carte in tavola. La Ducati c’è, eccome, ma la Honda non è da meno. Andrea Dovizioso, infatti, dopo la pole position di ieri fa segnare anche il miglior tempo nell’ultimo turno che precede la gara con un ottimo 1:56.177. La bontà della moto di Borgo Panigale è confermata dal secondo posto del suo compagno, Jorge Lorenzo, distante appena 96 millesimi. ...

MotoGP – Gp Repubblica Ceca - terminato il warm up : Dovizioso ancora al top a Brno - Rossi nella top ten per un soffio [TEMPI] : Due Ducati in testa al warm up del Gp della Repubblica Ceca: Dovizioso super sulla pista di Brno Piloti tutti in pista, domenica mattina, per le ultime modifiche da apportare alla moto prima della gara di questo pomeriggio. Sul circuito di Brno è appena terminato il warm up del Gp della Repubblica Ceca, al termine del quale sono state le Ducati di Dovizioso e Lorenzo a piazzarsi davanti a tutti. Alle spalle delle Desmosedici le due Honda ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi sceglie la gomma ideale per la gara : Dopo le vibranti qualifiche di ieri del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, che ci hanno consegnato una prima fila con Andrea Dovizioso in pole position, con Valentino Rossi e Marc Marquez, è tempo di Warm-up a Brno. I piloti avranno a disposizione venti minuti per apportare le ultime modifiche alle rispettive moto e, non ultimo, scegliere le gomme giuste in vista della gara. Le alte temperature che si sono riscontrare in questi ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : warm-up e gara - orari e come vederli in tv su Sky e TV8 : Il weekend del GP di Repubblica Ceca 2018 del Motomondiale giunge all’epilogo più atteso con una giornata in cui i migliori piloti del circus si contenderanno la vittoria nella nona tappa stagionale della MotoGP. Dopo la strepitosa pole position ottenuta da Andrea Dovizioso (Ducati) davanti ad un infinito Valentino Rossi (Yamaha) ci aspetta una gara incerta e spettacolare con il leader del Mondiale Marc Marquez che partirà dalla terza ...

MotoGP - lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm) il più veloce nel warm up di Germania : Lo spagnolo Pol Espargaro (Ktm) è stato il più veloce nel warm up del Gp di Germania, nona prova del mondiale di motociclismo, in programma oggi sul circuito del Sachsenring, con il tempo di 1:21.230. Alle sue spalle si è piazzato il «poleman» Marc Marquez (+0.167), terzo tempo per Andrea Dovizioso (+0.233). Jorge Lorenzo è settimo, Valentino Rossi...

MotoGP Germania - nel warm up comanda Pol Espargarò - Rossi 8° : SACHSENRING - Miglior tempo per Pol Espargarò nel warm up della MotoGp. Distacchi molto contenuti, a partire dalla seconda posizione di Marquez, che ha girato con la soft al posteriore, scelta ...

DIRETTA MotoGP LIVE/ Streaming video SKY gara e warm-up : sorpresa KTM con Pol Espargaro! - GP Germania 2018 - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY gara e warm-up LIVE GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore , oggi 15 luglio, .

MotoGP - GP Germania. Warm up : Pol Espargaró in testa - 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : Su un pista con temperatura perfetta, Pol Espargaró conquista il miglior tempo nel Warm up che apre la domenica del GP di Germania. Al Sachsenring lo spagnolo chiude in 1:21.230. Alle sue spalle si ...