MotoGp | Vinales cade a Brno e se la prende con… il team! Le dure parole di Maverick

Classifica Mondiale MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Marc Marquez si accontenta ma allunga a +49 su Rossi - Dovizioso passa Vinales : Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e torna a conquistare 25 punti che gli mancavano dalla gara di esordio in Qatar. Il ducatista approfitta della caduta al via di Maverick Vinales per superare lo spagnolo e tornare in terza posizione in graduatoria. Davanti a tutti rimane, ovviamente, il campione del mondo in carica Marc Marquez che, nonostante il terzo posto odierno, allunga ancora sul più immediato ...

MotoGp – Che disastro a Brno : polverone in pista - Vinales subito out [VIDEO] : Weekend amaro per Maverick Vinales a Brno: lo spagnolo ko al primo giro al Gp della Repubblica Ceca a causa di una caduta E’ iniziato il Gp della Repubblica Ceca, valido per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Weekend amaro, amarissimo, per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, dopo giornate di lavoro non troppo soddisfacenti, ha terminato la sua gara di Brno ancor prima di poter terminare il primo giro. ...

MotoGp – Vinales dice addio a Forcada : il parere di Valentino Rossi : Anche Valentino Rossi dice la sua riguardo la rottura tra Maverick Vinales e il suo capotecnico Ramon Forcada Momenti difficili in casa Yamaha: mentre in fabbrica si lavora sodo per portare importanti novità che possano aiutare i piloti ad ottenere risultati positivi, a conquistare vittorie che mancano ormai da troppo tempo, nella parte dei box di Maverick Vinales la situazione si fa molto tesa. Lo spagnolo ha deciso di interrompere la sua ...

MotoGp – Vinales nervoso a Brno? Vietate le domande su Forcada : “devo essere veloce all’inizio” : Vinales, l’addio a Forcada e le domande Vietate in conferenza stampa a Brno: le parole del pilota Yamaha al termine delle qualifiche del sabato del Gp della Repubblica Ceca E’ finalmente arrivata la domenica della gara: i piloti sono in pista per le ultime prove e modifiche da apportare alle loro moto in vista del Gp della Repubblica Ceca di questo pomeriggio. Intanto, però, a Brno fa chiacchierare la decisione di Vinales di ...

Diretta MotoGp/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche live : Vinales in Q2 - caccia alla pole! (Gp Brno 2018) : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 14:20:00 GMT)

MotoGp – Situazione tesa in casa Yamaha : Forcada saluta Vinales - comportamento scorretto di Maverick? : Ramon Forcada dice addio a Vinales, adesso è ufficiale: ecco chi prenderà il suo posto dal prossimo anno al fianco dello spagnolo della Yamaha Situazione tesa in casa Yamaha: da tempo si vociferava di una rottura tra Maverick Vinales e il suo capotecnico Ramon Forcada, adesso, è arrivata l’ufficialità. Lo spagnolo della Yamaha, ieri ha parlato proprio della sua futura collaborazione con Esteban Garcia: “sono molto felice di ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche e FP4 live : Vinales frenato dalla Yamaha (Gp Brno 2018) : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto)(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:25:00 GMT)

MotoGp – Tra elettronica e gomme - Viñales a Brno : “c’è ancora tanto lavoro da fare” : Viñales parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo soddisfatto ma pensa anche a qualche modifica ancora da fare alla sua Yamaha Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo sesto, al contrario, Maverick Viñales, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky ...

MotoGp – Viñales fiducioso a Brno - Maverick sicuro : “continuando così arriveremo alla vittoria” : Maverick Viñales svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del ...

MotoGp - Vinales carico al ritorno dalle vacanze : “non mi sono rilassato troppo - grato al team per i passi in avanti” : Si riparte da Brno, Maverick Vinales e le sue impressioni dopo lo stop di due settimane del campionato ed in vista del prossimo appuntamento del Motomondiale Dopo la pausa estiva, il Motomondiale darà spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo iridato. Il Gp di ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa - Rossi e Vinales provano a tenere aperto il campionato : Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe ...

MotoGp – Elettronica e mancanza di grip - Vinales sottolinea i deficit della sua M1 : “ecco cosa non va” : Maverick Vinales parla dopo il Gp di Germania: il pilota della Yamaha, giunto terzo sul traguardo del Sachsenring, punta a migliorare ancora la sua M1 Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotoGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo ...

MotoGp – Marquez - Valentino Rossi e Vinales sul podio del Sachsenring : le prime parole dei piloti dopo il Gp di Germania : Le prime impressioni di Marc Marquez, Valentino Rossi e Maverick Vinales dopo la gara del Sachsenring valida per il Gp di Germania Marc Marquez si consacra re assoluto del Sachsenring. Lo spagnolo vince il nono round del campionato mondiale di MotogGp e allunga in classifica su Valentino Rossi. Il vantaggio del pilota della Honda è ora di 46 punti sul motociclista di Tavullia, che conclude però la gara con un ottimo secondo posto. Sul ...

MotoGp Marquez - nona sinfonia al Sachsenring. Rossi e Vinales a podio : Il sovrano della Sassonia è lui. Non sappiamo se in una vita post agonistica voglia estendere la sua egemonia pure in chiave politica su questo Bundeslander della Germania, ma in pista, al Sachsenring, Marc Marquez non fa prigionieri. nona sinfonia, di fila, per lo spagnolo della Honda che su questo tortuoso toboga riesce a ...