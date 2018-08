MotoGp | Valentino Rossi bacchetta la Yamaha | “un peccato avere una M1 lenta con lo stato

MotoGp - GP Brno 2018 - Valentino Rossi 4° : 'Impossibile fare di più' : Sarà una giornata di test improtante in vista del GP d'Austria, gara in programma il 12 agosto alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP HD,, una delle piste piu difficile per noi. Se riuscissimo a fare ...

MotoGp – Valentino Rossi tra sorpassi spaventosi e viaggi da sogno : il Dottore risponde così alle domande social [VIDEO] : Valentino Rossi le vacanze ideale e la pasta preferita: il Dottore risponde alle domande social nelle Storie Instagram di Monster Energy Un quarto posto soddisfacente a metà, oggi, per Valentino Rossi a Brno: il Dottore è riuscito a superare Cal Crutchlow sul finale, piazzandosi alle spalle di Marc Marquez e non perdendo dunque troppi punti in classifica generale. Prima della gara di oggi, il Dottore è stato protagonista delle storie ...

MotoGp – Valentino Rossi ci mette una pezza a Brno : “soddisfatto sì - ma non contento! E sui test di domani…” : Le parole di Valentino Rossi dopo il quarto posto di oggi al Gp della Repubblica Ceca: le sensazioni del Dottore dopo la gara di Brno Andrea Dovizioso ha ritrovato la vittoria oggi a Brno: speciale doppietta Ducati al Gp della Repubblica Ceca, con Jorge Lorenzo che ha chiuso la gara alle spalle del suo compagno di squadra, regalando una grande soddisfazione al team di Borgo Panigale. Terzo posto per Marc Marquez, seguito da Valentino Rossi ...

MotoGp - Valentino Rossi non si demoralizza : il Dottore reagisce così al quarto posto ottenuto a Brno [VIDEO] : Il pesarese ha incassato il quarto posto di oggi con un sorriso, esprimendo la propria soddisfazione alla camera piazzata sul suo cupolino Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese trionfa dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez, che deve ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

MotoGp – Marquez e la gara gestita in base a Valentino Rossi : “oggi non ero a posto - ma ho raggiunto il mio obiettivo” : Marc Marquez e il soddisfacente terzo posto di oggi a Brno: le parole dello spagnolo della Honda al termine del Gp della Repubblica Ceca gara entusiasmante, oggi, a Brno: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria al Gp della Repubblica Ceca, regalando alla Ducati una preziosa doppietta grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo, che è riuscito a tenere lontano Marc Marquez, terzo. AFP/LaPresse Risultato comunque soddisfacente per ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si giocano la vittoria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di MotoGP del GP della Repubblica Ceca. Italiani all’assalto! Andrea Dovizioso ha stampato una pole position d’autore ieri, come non gli capitava da quasi due anni. Il pilota della Ducati è deciso ad invertire la rotta di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative e a Brno cercherà la vittoria. Proverà a farlo anche Valentino Rossi, che partirà dalla seconda ...

MotoGp – Vinales dice addio a Forcada : il parere di Valentino Rossi : Anche Valentino Rossi dice la sua riguardo la rottura tra Maverick Vinales e il suo capotecnico Ramon Forcada Momenti difficili in casa Yamaha: mentre in fabbrica si lavora sodo per portare importanti novità che possano aiutare i piloti ad ottenere risultati positivi, a conquistare vittorie che mancano ormai da troppo tempo, nella parte dei box di Maverick Vinales la situazione si fa molto tesa. Lo spagnolo ha deciso di interrompere la sua ...

MotoGp - GP Brno. Warm up : Andrea Dovizioso in testa - 3° Marc Marquez - 10° Valentino Rossi : La gara di MotoGP scatta alle 14: seguila in LIVE STREAMING aperto a tutti su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:56.177 2 J. LORENZO +0.096 3 M. Marquez +0.113 4 C. CRUTCHLOW +0.

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi sceglie la gomma ideale per la gara : Dopo le vibranti qualifiche di ieri del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, che ci hanno consegnato una prima fila con Andrea Dovizioso in pole position, con Valentino Rossi e Marc Marquez, è tempo di Warm-up a Brno. I piloti avranno a disposizione venti minuti per apportare le ultime modifiche alle rispettive moto e, non ultimo, scegliere le gomme giuste in vista della gara. Le alte temperature che si sono riscontrare in questi ...

Diretta MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a BRNO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito

MotoGp – Che sventola al fianco di Valentino Rossi a Brno! La Miss-giornalista Simona incanta il paddock ceco [GALLERY] : Sempre bellissime donne al fianco di Valentino Rossi: ecco Simona Leskovska Giornata ricca di soddisfazioni per Valentino Rossi: il Dottore, nonostante un passo non troppo positivo, è riuscito ad conquistare una speciale seconda posizione in griglia di partenza, nelle qualifiche di oggi del Gp della Repubblica Ceca. Il nove volte campione del mondo sorride poi anche per la prima pole in carriera di suo fratello Luca Marini, ma anche per le ...

MotoGp - GP Brno. Valentino Rossi : nuova sella sulla M1 coi golden retriever della fidanzata Francesca Novello : La Yamaha di Valentino Rossi ha subito diverse modifiche nel corso di questa stagione. A Brno è spuntata un'altra novità. Questa volta, però, non si tratta di una nuova specifica tecnica o di un'...