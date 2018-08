MotoGp | uno strano modo di complimentarsi | Marquez sferra un… calcio nel sedere a

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

MotoGp - Mondiale 2019 : nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti - Pedrosa si ritirerà? : Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM. Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di ...

MotoGp - Marc Marquez scatenato al concerto di Bruno Mars : Per la cronaca, accadde nel 2014 proprio con Marquez, che conquistò la sua ottava vittoria di fila. Solo @BrunoMars puede juntar este talento! @ristomejide @lauraescanes @MarcMarquez93 @jj_milbs @...

MotoGp - Dovizioso preoccupato : “uno zero devastante mentalmente. Lorenzo? E’ un bene che vinca perché…” : MotoGp, Andrea Dovizioso ha commentato la caduta arrivata nel Gp di Barcellona, soffermandosi anche sulla prestazione di Jorge Lorenzo Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorge Lorenzo si è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. L’avanzata del pilota spagnolo non lascia scampo ...

Valentino Rossi in pole position/ Al Mugello è la settima : mai nessuno come il Dottore! (MotoGp) : Valentino Rossi in pole position, al Mugello è la settima: mai nessuno come il Dottore! Nelle qualifiche della MotoGp al Gp Italia capolavoro del numero 46 Yamaha(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:35:00 GMT)

MotoGp - un omaggio da... leccarsi i baffi : uno chef stellato dedica a Dovizioso un piatto gourmet : ... ma soprattutto una celebrazione al campione Dovizioso, goloso proprio di pasta, da parte di un tifoso 'stellato', all'insegna dell'Italia che vince nel mondo. , ADNKRONOS,