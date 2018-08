MotoGp | problema fumogeni per i piloti | la Dorna lancia un’apposita campagna di

sportfair

: Valentino è un grande professionista quindi più riflessivo questo forse lo rallenta leggermente ma il problema è la… - EnricaCarosella : Valentino è un grande professionista quindi più riflessivo questo forse lo rallenta leggermente ma il problema è la… - giorgia_pinii : SEMPRE DETTO, IL PROBLEMA DI VALENTINO ROSSI È LA MOTO. STA CAZZO DI MOTO CHE MI MANDA AD OGNI GARA IN BESTIA. #MotoGP #CezchGP -

(Di domenica 5 agosto 2018) I vertici dellahanno spinto ia farsi fotografare con dei cartelli utili a sensibilizzare icontro l’uso deiSi fa sempre più insistente ildurante le gare di, per questo motivo laha deciso di intervenire su richiesta dei. Per evitare che il pubblico introduca nei tracciati razzi o strumenti pirotecnici, i vertici della società proprietaria del circus hanno chiesto a Valentino Rossi e compagni di farsi fotografare con un cartello che sensibilizzi le persone a non utilizzaredurante le gare: “Per la sicurezza dei, non razzi luminosi durante le gare“. Un primo strumento per provare a ridurre il, che crea grattacapi aiper quanto riguarda la visibilità e la salute degli stessi. Per adesso non verranno prese misure drastiche, ma se icontinueranno ad essere ...