MotoGp – Lavoro di squadra in casa Yamaha | Rossi spiega | “ecco cosa abbiamo fatto io e

MotoGp – Tra elettronica e gomme - Viñales a Brno : “c’è ancora tanto lavoro da fare” : Viñales parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo soddisfatto ma pensa anche a qualche modifica ancora da fare alla sua Yamaha Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo sesto, al contrario, Maverick Viñales, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky ...

MotoGp Aprilia - la casa di Noale al lavoro per il 2019 : La strada è ancora in salita, ma Aprilia sembra essere pronta a giocarsi il tutto e per tutto e non solo nel ristretto mondo del motorsport. ' Ci saranno belle novità anche sul mercato che ...

MotoGp – Dovizioso realista al Sachsenring : “lavoro intelligente - ma che fatica fisicamente” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso dopo il settimo posto al Gp di Germania: il forlivese non sembra troppo pessimista dopo la gara del Sachsenring Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia ...

MotoGp - Petrucci al Sachsenring dopo aver ‘studiato’ Lorenzo : “stiamo cercando di copiare il suo lavoro” : Danilo Petrucci parla delle sue sensazioni in vista della prossima gara: il pilota della Pramac valuta anche le sensazioni vissute a bordo della sua moto ad Assen “Non so se ci sono ancora piste adatte a Ducati, Yamaha oppure Honda. Penso che dipenda molto dalle gomme a disposizione. L’anno scorso è successo sia a Dovizioso che a me, di poter lottare per il podio su alcune piste teoricamente indigeste per Ducati. Qui la pista è ...

MotoGp – Lorenzo frena l’entusiasmo di Domenicali : “calma - umiltà e lavoro” : Jorge Lorenzo non si monta la testa dopo le vittorie al Mugello e Montmelò: le sensazioni del maiorchino della Ducati in conferenza stampa ad Assen La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...

MotoGp – Meregalli e il lavoro di Rossi e Vinales al Motnmelò : “ecco su cosa si sono concentrati” : Maio Meregalli analizza la giornata di test Yamaha al Montmelò: il team director della squadra di Iwata spiega il lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales Giornata di test, ieri al Montmelò, per i piloti della MotoGp. I campioni delle due ruote sono tornati in pista, il giorno successivo al Gp di Catalunya, sul circuito spagnolo, per lavorare sodo sulle loro moto, a caccia di miglioramenti in vista della seconda parte della stagione. Occhi ...

MotoGp – Vinales positivo dopo i test al Montmelò : “abbiamo fatto un buon lavoro” : Sensazioni positive per Maverick Vinales al termine della giornata di test di ieri al Montmelò: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di test, ieri al Montmelò, per i piloti della MotoGp. I campioni delle due ruote sono tornati in pista, il giorno successivo al Gp di Catalunya, sul circuito spagnolo, per lavorare sodo sulle loro moto, a caccia di miglioramenti in vista della seconda parte della stagione. Occhi puntati in particolar modo ...

MotoGp – Valentino Rossi severo ma sorridente : “penso di aver fatto un buon lavoro - ma adesso devono aiutarci!” : Valentino Rossi, il terzo posto del Mugello e i problemi Yamaha ancora irrisolti: il Dottore lancia un messaggio ai giapponesi della Yamaha Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in sella alla ...

MotoGp – Valentino - sei eterno! Rossi in pole position al Mugello : capolavoro davanti al pubblico italiano : Valentino Rossi da favola al Mugello: la pole position del Gp d’Italia è del Dottore Con Pirro nel cuore, i piloti della MotoGp sono tornati in pista oggi, al Mugello, per le qualifiche del Gp d’Italia. Una sfida appassionante, con un finale da favola con tempi impressionanti. Iannone, Rossi, Marquez, Lorenzo, Dovizioso: tutti i big hanno regalato un finale di Q2 da cardiopalma. davanti al pubblico italiano è Valentino Rossi il ...