MotoGp – La felicità di Dovi | il filo di amarezza di Lorenzo e i calcoli di Marquez | le

sportfair

: Pranzo al mare, doppietta di una straordinaria Ducati sul bamboccio, la felicità che sprizza da ogni pelo della bar… - GabrieleBuffoni : Pranzo al mare, doppietta di una straordinaria Ducati sul bamboccio, la felicità che sprizza da ogni pelo della bar… -

(Di domenica 5 agosto 2018)zioso,hanno espresso le proprie sensazioni dopo il Gp di Brno, concluso con una splendida doppietta della Ducati Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta conzioso davanti a Jorge. AFP/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc, indiavolato negli ultimi giri a prendersi un successo poi non arrivato. Non sta nella pelle Desmo, felicissimo nel parco chiuso: “è stato un grandissimo week-end, mi aspettavo di essere veloce ma non così. Una gara perfetta, tutti faticavamo con la gomma posteriore, ma io sono riuscito a non fare errori. La mia strategia ha funzionato, non ho mollato e ho tenuto la testa. Sono contento soprattutto per il team, perché so quanto lavorano per ottenere questi risultati“. ...