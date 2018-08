MotoGP | Dovizioso trionfa a Brno - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion

MotoGP – Basta polemiche - al parco chiuso di Brno tanto rispetto : Dovizioso e Lorenzo nemici-amici [VIDEO] : Quanto rispetto tra i piloti Ducati: strette di mano e complimenti tra Lorenzo e Dovizioso al parco chiuso di Brno Speciale doppietta Ducati, oggi, al Gp della Repubblica Ceca. Weekend da sogno per Andrea Dovizioso a Brno, con pole position e vittoria. Il forlivese della Ducati è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Jorge Lorenzo e il leader della classifica piloti. Dopo un periodo di ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

MotoGP - uno strano modo di complimentarsi : Marquez sferra un… calcio nel sedere a Dovizioso [VIDEO] : Il pilota spagnolo ha scherzato con Dovizioso, dandogli un calcio nel sedere subito dopo essere scesi dalle rispettive moto Andrea Dovizioso vince e la Ducati fa doppietta nel Gp della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il forlivese si impone dopo uno spettacolare duello fino alla bandiera a scacchi con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con il leader iridato della Honda ufficiale Marc Marquez. Un duello all’ultimo ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...

