MotoGp – Caduta per Espargaro nel warm up a Brno | Pol trasportato in ospedale

MotoGp - al Sachsenring si rotola nella ghiaia : la pazzesca caduta di Rins - Espargarò e Miller [VIDEO] : Una caduta a tre caratterizza il primo giro del Gp di Germania: Rins, Pol Espargarò e Miller sono subito nella ghiaia Il nono round del campionato mondiale di MotoGp si apre con una caduta che coinvolge tre piloti. Sono Alex Rins, Pole Espargarò e Jack Miller ha finire nella ghiaia alle prime curve del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il primo a perdere il controllo della sua moto è Espargarò che fa cadere Rins e Miller appena ...

MotoGp – Spaventosa caduta nelle Fp2 al Sachsenring : Mika Kallio trasportato al centro medico [VIDEO] : Che botta per Mika Kallio: Spaventosa caduta durante le FP2 del Gp di Germania al Sachsenring Terribile schianto, questo pomeriggio, sul circuito del Sachsenring, durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Germania. Mika Kallio è finito a tutta velocità sulla ghiaia con la sua moto: il pilota della Ktm ha cercato di rimanere in piedi, ma ben presto è stato sbalzato via, finendo violentemente contro gli air fence, dove poi è ...

MotoGp – Caduta Valentino Rossi - Meregalli svela le condizioni del Dottore : “ecco come sta” : Ecco come sta Valentino Rossi dopo la Caduta nelle Fp4: il Dottore pronto per le qualifiche del Gp d’Olanda Caduta per Valentino Rossi nelle Fp4 del Gp d’Olanda. Il Dottore è scivolato sulla curva 7 del circuito di Assen, dove ha conquistato la sua ultima vittoria, lo scorso anno. Il nove volte campione del mondo è finito in terra a tutta velocità, ma si è subito alzato per tornare ai box, apparentemente ...

MotoGp – Terminate le Fp4 ad Assen : Marquez in testa - caduta per Rossi [TEMPI] : Marquez davanti a tutti nelle Fp4 del Gp d’Olanda, caduta per Valentino Rossi ad Assen: i tempi della quarta e ultima sessione di prove libere Terminata la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. I piloti sono adesso pronti per le qualifiche del settimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Una caduta in curva sette non ha permesso a Valentino Rossi di sfruttare al massimo le Fp4, dominate da un ...

MotoGp – Caduta Valentino Rossi : il Dottore a terra nelle Fp4 ad Assen [VIDEO] : Caduta per Valentino Rossi nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: il Dottore a terra sul circuito di Assen-- Manca pochissimo alle qualifiche del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere sul circuito di Assen, sotto un insolito sole cocente. La Yamaha sembra aver ritrovato il sorriso sulla pista olandese, ma nelle Fp4 Valentino Rossi deve ...

MotoGp - brutta caduta per Morbidelli ad Assen : il pilota rimedia una frattura alla mano sinistra : Morbidelli prende una brutta botta durante le Fp3 sul circuito di Assen, il pilota costretto a recarsi in ospedale per controlli Franco Morbidelli ha rimediato una brutta caduta durante le Fp3 del Gp d’Olanda. Sul circuito di Assen il pilota italo-brasiliano ha perso il controllo della sua moto finendo nella ghiaia. L’allarme per le condizioni di salute di Morbidelli sembrava rientrato quando il pilota si è imbarcato ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : nelle Fp1 di Assen scivolata per il maiorchino [VIDEO] : Caduta per Jorge Lorenzo nelle Fp1 del Gp d’Olanda: nessuna grave conseguenza per il maiorchino della Ducati-- Il weekend di Assen è iniziato con una Caduta per Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati è scivolato proprio sul finale della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Il ducatista, reduce da due vittorie consecutive in sella alla Desmosedici Gp, è scivolato proprio verso il termine della sessione di Fp1, senza ...

MotoGp - GP Catalunya : la caduta di Andrea Dovizioso dopo 9 giri. VIDEO : dopo la caduta di Le Mans e la carambola con Lorenzo e Pedrosa a Jerez, ancora uno zero in classifica per Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è scivolato nel corso del 9° giro: "Lorenzo e Marquez ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...

Caduta Andrea Dovizioso/ Video - MotoGp Catalogna : Ducati ‘forza’ per recuperare Marquez e vola nella sabbia : Caduta Andrea Dovizioso, Video MotoGp: incidente della Ducati al Gp di Catalogna. Forza per recuperare su Lorenzo e Marquez ma scivola su asfalto e vola nella sabbia(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:36:00 GMT)

MotoGp – Caduta Morbidelli : Franco portato in Ospedale - ecco come sta : Franco Morbidelli in Ospedale a Barcellona dopo la brutta Caduta di oggi nelle Fp2 del Gp di Catalunya: ecco come sta il giovane pilota italiano Franco Morbidelli è stato protagonista di una brutta Caduta, oggi, durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Il pilota italiano ha sbattuto violentemente contro la ghiaia, ma è riuscito ad alzarsi e tornare ai box sulle sue game. Morbidelli è stato immediatamente sottoposto ad una ...