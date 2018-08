Moto3 – Terrificante caduta a Brno | pazzesco volo di Kaito Toba | pilota trasportato al

sportfair

(Di domenica 5 agosto 2018) Spaventosaperal Gp della Repubblica Ceca di: il giapponeseal centro medico Terribile, questa mattina, durante il Gp della Repubblica Ceca diè stato protagonista di uno spaventosoa pochi giri dal via della gara di. Il 18enne giapponese è finito fuori pista, scaraventato in aria dalla sua moto, ed è finito violentemente a terra dopo aver sbattuto contro le barriere. Un terribile impatto perimmediatamente al centro medico: il giapponese avrebbe, fortunatamente, scambiato qualche parola col suo team manager e le sue condizioni non sembrano dunque gravi. @Crash Video by : @motogp #czechgp #moto2 ##motogp Un post condiviso da (@rini_maharany93) in data: Ago 5, 2018 at 2:19 PDT L'articolodi...