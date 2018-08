Moto3 | olè Di Giannantonio | a Brno arriva il primo successo

Moto3 – Kornfeil in pole position a Brno : sfuma la prima pole in carriera di Di Giannantonio : prima pole in carriera per Kornfeil: Di Giannantonio migliore italiano nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca di Moto3 E’ iniziato il sabato delle qualifiche sul circuito di Brno: i primi a scendere in pista per sfidarsi a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per il Gp della Repubblica Ceca di domani, sono stati i giovani della Moto3. A spuntarla, sul finale, è stato un eccellente Kornfeil, seguito in prima ...

Moto3 - GP Germania 2018 : risultato e classifica qualifiche. Altra pole position per Jorge Martin. Enea Bastianini terzo - Marco Bezzecchi settimo : Altro giro, Altra pole position per Jorge Martin. Lo spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di Moto3 del GP di Germania domani, per un totale di 14 partenze al palo in carriera, 5 quest’anno. Martin ha firmato un tempo di 1’26″434, andando a un solo centesimo dal record della pole di Danny Kent (2015). Le difficoltà del mattino, dunque, sono alle spalle: Martin, leader del Mondiale, sarà l’uomo da battere anche al ...

Moto3 - GP Olanda. Martin in pole dopo la caduta davanti a Bastianini e Bulega : Zoppicando, zoppicando… Martin torna in pole position. La caduta di ieri non ha compromesso nulla: lo spagnolo al momento buono salta fuori. Ed è bravo anche nella strategia in qualifica, scegliendo ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : qualifiche. Enea Bastianini conquista la pole. Martin deve accontentarsi della seconda posizione : Missione compiuta per Enea Bastianini. Il pilota della Honda (Leopard Racing) ha centrato la pole, nel settimo round del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona (Spagna). Il romagnolo, autore di un turno di prove molto convincente, ha ottenuto l’eccellente crono di 1’48″806, pennellando letteralmente nell’ultimo settore e rendendo inattaccabile il proprio riscontro. Alle sue spalle, il favorito n.1 di questo ...

