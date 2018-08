Moto3 | GP Repubblica Ceca 2018 | Fabio Di Giannantonio | FINALMENTE! Prima vittoria in

LIVE Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : occasione per gli italiani senza Martin - ma serve la rimonta per Bezzecchi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Si preannuncia una gara appassionante sul circuito di Brno, dove i centauri della minima cilindrata sono pronti a sfidarsi a suon di sorpassi e controsorpassi, regalando così un grande spettacolo.--OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Gabriel Rodrigo il più veloce davanti a Kornfeil e Di Giannantonio. Molto attardato Bezzecchi : L’argentino Gabriel Rodrigo ha staccato il miglior tempo delle terze prove libere del GP di Repubblica Ceca nella classe Moto3 grazie ad un ultimo giro in simulazione da qualifica in cui ha sfruttato al meglio la scia dello spagnolo Aron Canet, il quale ha chiuso in settima piazza dopo essere stato in testa per lunghi tratti della sessione. Il pilota ceco Jakub Kornfeil ha ottenuto la seconda posizione a meno di un decimo di ritardo da ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Kazuki Masaki è il più veloce nella FP2 con tre italiani nei primi cinque : Kazuki Masaki (KTM RBA BOE) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 per quanto riguarda la Moto3. Le alte temperature di atmosfera e asfalto hanno condizionato il turno, non permettendo un miglioramento sensibile rispetto ai tempi fatti registrare in mattinata, tanto che il giapponese ha chiuso in prima posizione con il tempo di 2:09.288 rispetto al 2:09.194 stampato questa mattina dal ...

Moto3 – Terribile caduta a Brno per Jorge Martin : lo spagnolo salta il Gp della Repubblica Ceca [VIDEO] : Pessime notizie per Jorge Martin: il leader iridato di Moto3 costretto a tornare a Barcellona per sottoporsi ad un intervento al braccio dopo la caduta di questa mattina a Brno E’ iniziato il weekend del Gp delal Repubblica Ceca: i piloti, dopo poco più di due settimane di vacanza, sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere della gara Ceca sul circuito di Brno. Il weekend di gara è iniziata nel peggiore dei modi per ...