Moto3 – Diggia show a Brno | prima vittoria in carriera per Di Giannantonio

: Questa volta è vera #Diggia???? Prima vittoria in carriera #Moto3 ???? #Bez 6° sale in testa al mondiale ???? 1? ????… - SkySportMotoGP : Questa volta è vera #Diggia???? Prima vittoria in carriera #Moto3 ???? #Bez 6° sale in testa al mondiale ???? 1? ????… - marti_brownie : Che Diggia, ragazzi. CHE DIGGIA!!! ???????????? #Moto3 #BrnOut - Lucavad72 : RT @SkySportMotoGP: Questa volta è vera #Diggia???? Prima vittoria in carriera #Moto3 ???? #Bez 6° sale in testa al mondiale ???? 1? ???? @FabioD… -

(Di domenica 5 agosto 2018) Splendidadi Fabio Dial Gp della Repubblica Ceca diIn attesa del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp, in programma per le 14 di questo pomeriggio, a regalare emoziono ci pensano, intanto, i giovani della, i primi ad aprire le danze sul circuito di. Tra cadute, contatti, sorpassi da urlo, ad avere la meglio al termine della gara è stato uno strepitoso Fabio Di: il giovane italiano del Team Del Conca Gresini ha conquistato la suain, davanti a Canet e Kornfeil. Dopo le difficili qualifiche di ieri, Diha trovato il suo speciale riscatto, ritrovando un sorriso speciale. Quarto posto per Bastianini, sesto invece Bezzecchi.L'articoloinper DiSPORTFAIR.