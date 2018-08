Moto3 Brno | super Di Giannantonio

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Fabio Di Giannantonio - FINALMENTE! Prima vittoria in carriera a Brno! Bezzecchi leader del Mondiale! : FINALMENTE! Fabio Di Giannantonio trionfa nel GP della Repubblica Ceca e si prende la tanto agognata Prima vittoria della carriera. Stavolta nessuna penalità a fine gara, come a Le Mans, ha potuto togliergli la gioia di salire sul gradino più alto del podio. È stata la solita gara della Moto3, emozionante, incerta fino all’ultimo, con sorpassi e controsorpassi da cuore in gola: da questa corrida è uscito trionfatore Diggia, che ha ...

Moto3 – Diggia show a Brno : prima vittoria in carriera per Di Giannantonio : Splendida vittoria di Fabio Di Giannantonio al Gp della Repubblica Ceca di Moto3 In attesa del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp, in programma per le 14 di questo pomeriggio, a regalare emoziono ci pensano, intanto, i giovani della Moto3, i primi ad aprire le danze sul circuito di Brno. Tra cadute, contatti, sorpassi da urlo, ad avere la meglio al termine della gara è stato uno strepitoso Fabio Di Giannantonio: il giovane italiano ...

Moto3 – Terrificante caduta a Brno : pazzesco volo di Kaito Toba - pilota trasportato al centro medico [VIDEO] : Spaventosa caduta per Kaito Toba al Gp della Repubblica Ceca di Moto3: il giapponese trasportato al centro medico Terribile caduta, questa mattina, durante il Gp della Repubblica Ceca di Moto3. Kaito Toba è stato protagonista di uno spaventoso volo a pochi giri dal via della gara di Brno. Il 18enne giapponese è finito fuori pista, scaraventato in aria dalla sua moto, ed è finito violentemente a terra dopo aver sbattuto contro le barriere. ...

Moto3 - GP Brno : qualifiche folli - la spunta Kornfeil : Più che una qualifica, un suicidio collettivo. Troppo tempo a marcarsi, ad aspettarsi negli ultimi minuti del turno, come troppe volte si è visto in passato. Risultato: a due minuti e poco più dal ...

Moto3 – Kornfeil in pole position a Brno : sfuma la prima pole in carriera di Di Giannantonio : prima pole in carriera per Kornfeil: Di Giannantonio migliore italiano nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca di Moto3 E’ iniziato il sabato delle qualifiche sul circuito di Brno: i primi a scendere in pista per sfidarsi a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per il Gp della Repubblica Ceca di domani, sono stati i giovani della Moto3. A spuntarla, sul finale, è stato un eccellente Kornfeil, seguito in prima ...

Moto3 - Brno. Jorge Martin infortunato - frattura al polso : weekend finito : Finisce anzitempo il weekend di Brno per Jorge Martin. Il capoclassifica della Moto3 è caduto alla curva 10, la Kevin Schwantz, nelle battute finali delle FP1. Rialzatosi subito da terra il pilota del ...

Moto3 – Terribile caduta a Brno per Jorge Martin : lo spagnolo salta il Gp della Repubblica Ceca [VIDEO] : Pessime notizie per Jorge Martin: il leader iridato di Moto3 costretto a tornare a Barcellona per sottoporsi ad un intervento al braccio dopo la caduta di questa mattina a Brno E’ iniziato il weekend del Gp delal Repubblica Ceca: i piloti, dopo poco più di due settimane di vacanza, sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere della gara Ceca sul circuito di Brno. Il weekend di gara è iniziata nel peggiore dei modi per ...