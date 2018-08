Moto2 | GP Repubblica Ceca 2018 | Miguel Oliveira regola Luca Marini e Francesco Bagnaia e

LIVE Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia e Luca Marini a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Moto2 del GP della Repubblica Ceca. Francesco Bagnaia difende la leadership nel Mondiale, con un vantaggio di 7 punti su Miguel OLIVEira. Pecco partirà dalla sesta posizione, in seconda fila, proprio come il portoghese, quarto. Una mano al pilota italiano potrebbe darla il suo compagno di squadra, Luca Marini, che scatterà dalla pole position per la prima volta in carriera. Ma sarà ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : prima pole in carriera per Luca Marini! Che giro del fratello di Valentino Rossi! Indietro Bagnaia : Luca Marini ci ha preso gusto. Dopo il primo podio in carriera, giunto al Sachsenring, prima della pausa estiva, il giovane pilota dello Sky Racing Team VR46 si è preso anche la prima pole position, nel GP della Repubblica Ceca di Brno. Una pole giunta al termine di una qualifica di Moto2 che si è risolta in pochi minuti. Le elevate temperature del circuito (asfalto oltre i 50°C) hanno infatti impedito ai piloti di migliorare i tempi ottenuti ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia sfreccia davanti a Luca Marini - settimo Miguel Oliveira : Francesco Bagnaia ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di Bagnaia, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Marcel Schrotter continua a volare. Francesco Bagnaia è secondo : Marcel Schrotter chiude in testa alla classifica anche le prove libere 2 del GP della Repubblica Ceca di Moto2. Il pilota tedesco si è confermato il più veloce a Brno, stampando un tempo di 2’03″118 grazie al quale ha chiuso al primo posto la prima giornata del weekend, confermandosi l’uomo da battere, almeno per il momento. Gli italiani continuano a rimanere nella scia di Schrotter. In seconda posizione c’è il leader del ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : Marcel Schrotter domina le prove libere 1 - ma al suo inseguimento c’è tanta Italia : Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della Moto2. Sul tracciato di Brno, assolato e con temperature particolarmente elevate, il tedesco è stato in grado di piazzare un gran tempo, 2:03.854 staccando di oltre quattro decimi il più immediato inseguitore, il nostro Romano Fenati (Kalex Marinelli) che, nonostante gli acciacchi fisici, ha dimostrato di essere ...

