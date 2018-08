Moto2 | Brno | Marini e Bagnaia | doppio podio show

Moto2 Brno - Marini chiude 2°. Oliveira vince allo sprint e diventa leader : Ultimo giro: Miguel Oliveira e Luca Marini sono attaccati. Oliveira si gioca il primato in campionato, Marini sogna il primo successo iridato, dopo aver conquistato al sabato la sua prima pole. In ...

GP Brno : in Moto2 vince Oliveira - 2° Marini - 3° Bagnaia. Trionfo di Di Giannantonio in Moto3 : LIVE 13:04 5 ago Moto2, l'ordine di arrivo 1 M. Oliveira 39:22.324 2 L. Marini +0.070 3 F. BAGNAIA +0.525 4 L. BALDASSARRI +0.745 5 X. VIERGE +3.362 6 B. BINDER +3.643 7 M. SCHROTTER +3.694 8 J. ...

Moto2 – A Brno trionfa Oliveira - ma gli applausi sono tutti per Luca Marini : Oliveira si aggiudica il Gp della Repubblica Ceca di Moto2, ma che spettacolo Luca Marini sul circuito di Brno Una gara da favola, questa mattina, a Brno per i piloti della Moto2. Nonostante qualche caduta allarmante, qualche contatto da far trattenere il fiato, i giovani della categoria di mezzo hanno regalato emozioni uniche, con Luca Marini, partito per la prima volta in carriera dalla pole position, che ha lottato dall’inizio ...

Moto2 – Spaventosa caduta a 3 a Brno : Gardner schiacciato da una moto [VIDEO] : Brutta caduta al Gp della Repubblica Ceca di moto2: tre piloti coinvolti, moto schiaccia Remy Gardner Non solo la motoGp regala emozioni uniche e speciali: prima della gara di questo pomeriggio della categoria regina, anche i giovani di moto3 e moto2 dicono la loro con prestazioni da sogno, sorpassi, colpi di scena e spaventose cadute. Dopo la gara di moto3, vinta da uno splendido Di Giannantonio, è arrivato il turno dei piloti della ...

Moto2 Brno : Marini in pole - è la prima della carriera : Brno - Quando si dice buon sangue non mente. Luca Marini centra la sua prima pole position e domani partirà davanti a tutti nel Gp della Repubblica Ceca, pronto a una gara che, dopo il primo podio ...

Moto2 – La ‘prima volta’ di Luca Marini : Il fratellino di Valentino Rossi super a Brno - la pole position è tutta sua! : Luca Marini è il poleman del Gp di Repubblica Ceca, il fratello di Valentino Rossi partirà dalla prima casella in griglia della gara di Moto2 Proprio come Valentino Rossi ottenne la sua prima pole position a 20 anni in Moto2, anche Luca Marini si consacra poleman della classe di mezzo alla stessa età. È del pilota fratello del Dottore la pole position del decimo appuntamento del campionato mondiale di Moto2, che vedrà partire dalla prima ...

Moto2 - GP Repubblica Ceca 2018 : a Brno riparte il duello tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira : Dopo la (breve) sosta estiva, il Motomondiale 2018 è già pronto a tornare in pista. il circus infatti si sposta in Repubblica Ceca, a Brno, per il classico appuntamento post-vacanze. Una gara che riproporrà il duello che sta caratterizzando questo Mondiale Moto2, tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira. Tra i due il divario parla di appena 7 punti di differenza, con un gap che è andato nuovamente a ...