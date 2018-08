Moto Gp - trionfa Dovizioso dopo testa a testa con Lorenzo e Marquez. Rossi è quarto : A Brno gara tiratissima condotta dal pilota italiano dall’inizio alla fine riuscendo a bloccare e risorpassare di volta in volta il compagno di squadra Marquez, giunto poi 3° e Valentino

Moto2 – A Brno trionfa Oliveira - ma gli applausi sono tutti per Luca Marini : Oliveira si aggiudica il Gp della Repubblica Ceca di Moto2, ma che spettacolo Luca Marini sul circuito di Brno Una gara da favola, questa mattina, a Brno per i piloti della Moto2. Nonostante qualche caduta allarmante, qualche contatto da far trattenere il fiato, i giovani della categoria di mezzo hanno regalato emozioni uniche, con Luca Marini, partito per la prima volta in carriera dalla pole position, che ha lottato dall’inizio ...

Moto2 Sachsenring - Bagnaia solo 12°. Trionfa Binder - Marini gran 3° : Dopo aver monopolizzato la prima fila in qualifica, il terzo posto di Luca Marini, al primo podio in carriera, sta un po' stretto ai piloti italiani. Al secondo giro l'episodio decisivo: Mattia Pasini,...

MotoGp - Marquez trionfa al Sachsenring : nono trionfo consecutivo sulla pista. Poi Rossi e Viñales : La partenza non è delle migliori per il campione del mondo in carica Marquez che viene bruciato da Jorge Lorenzo che guadagna la testa della corsa, e da Danilo Petrucci . Lo spagnolo della Ducati ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in quarta posizione, ...

Moto3 Sachsenring - Martin non sbaglia e trionfa; Bezzecchi ottimo 2° : è a -7 : Come in prova, anche in gara si è lottato solo per il secondo posto: troppo veloce Jorge Martin, troppa grande il vantaggio che può gestire. La tattica è stata chiara: per metà gara ha amministrato ...

Motocross - GP Asia 2018 MXGP : Herlings insaziabile - trionfa in gara-1. Antonio Cairoli chiude in terza piazza : Jeffrey Herlings è inarrestabile. L’olandese della KTM ha fatto sua la prima manche del GP d’Asia, tredicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP, sul tracciato inedito di Semarang, Central Java (Indonesia). Una vittoria d’autorità in rimonta per il leader della classifica iridata davanti alla Honda dello sloveno Tim Gajser, distanziato di 1″786, ed al nostro Antonio Cairoli a 12″093 dal vincitore. Una prestazione di ...

Diretta gara MotoGp/ Marquez trionfa - tra Dovizioso e Rossi scintille su un sorpasso : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Olanda 2018 Assen: cronaca e tempi, podio e vincitore dell’ottavo Gran Premio stagionale (oggi domenica 1 luglio)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:50:00 GMT)

MotoGp - in Olanda trionfa Marquez : 14.48 Grande successo di Marquez ad Assen che con la Honda precede Rins e Vinales. Marquez parte bene dalla pole,ma un vero razzo è Lorenzo che balza in seconda posizione e poi va in testa.Gran duello tra Rossi e Marquez,poi il pesarese cede leggermente, mentre Marquez finisce dietro a Dovizioso e Rins. Al 14° giro Dovi va in testa seguito da Marquez.Lorenzo diventa 3°,poi perde terreno.Una gara con continui capovolgimenti.Si inserisce anche ...

Motocross - GP Indonesia MXGP 2018 : Tony Cairoli cade al penultimo giro - vittoria buttata! Trionfa Jeffrey Herlings : Tony Cairoli ha letteralmente gettato al vento la vittoria nella gara-2 del GP di Indonesia 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha commesso un gravissimo errore ed è caduto nel primo dei due giri supplementari che seguono i tradizionali 30 minuti di gara: il nove volte Campione del Mondo si trovava al comando con 8 secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings dopo lo scivolone in cui era incappato il grande rivale pochi istanti ...

Motocross - GP Indonesia MX2 2018 : trionfa Calvin Vlaanderen. Pauls Jonass perde terreno in classifica : È Calvin Vlaanderen ad uscire vincitore dal GP di Indonesia di MX2. Il pilota sudafricano della Honda ha vinto il primo GP della sua carriera, piazzandosi terzo in gara-1 e vincendo invece la seconda manche di giornata. Alle sue spalle l’americano Thomas Convington, vincitore di gara-2, davanti a Jorge Prado, che ha approfittato di un Pauls Jonass poco brillante nella seconda gara, rosicchiando al lettone due punti in classifica. Il ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli trionfa in gara-2!! DOPPIETTA e Mondiale riaperto! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

MotoGP - trionfa Lorenzo in Catalogna : Rossi terzo e soddisfatto : Non c'è stata storia. Jorge Lorenzo concede il bis e dopo il successo al Mugello fa suo anche il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale. trionfa davanti al pubblico di Montmelò...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...