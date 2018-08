Morso da vipera | 20enne in rianimazione Ultime notizie Aosta | sarebbe stato colpito sul

Concei - Morso di vipera : turista soccorsa con l'elicottero : Concei . Intervento dell'elisoccorso poco prima di mezzogiorno nella zona di Concei , in valle di Ledro, per una persona morsa da una vipera . Si tratta di una donna tedesca, che ha dato l'allarme al 112,...

Il Morso di una vipera : le prime cose da fare : Cosa fare se si viene morsi da una vipera? Da qualche anno in Italia è scattato un vero e proprio allarme a causa della presenza di questi rettili che possono risultare molto pericolosi. Solitamente il morso della vipera non è letale, ma è necessario agire tempestivamente, quando si viene attaccati, per evitare danni e rischi per la salute. Soprattutto nei casi in cui ad essere morso è un bambino è importante mantenere la calma e mettere in atto ...