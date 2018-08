Montesilvano | Spiaggia Libera Senza Barriere 2

Montesilvano - il paradosso dei due cartelli in spiaggia : uno certifica la purezza del mare. Ma l’altro vieta la balneazione : Un annuncio invita a farsi il bagno tanto l’acqua è pulita. Ma a pochi metri un altro avviso vieta la balneazione. È il paradosso registrato a Montesilvano, in provincia di Pescara. All’altezza di fosso Mazzocco, un canale di scolo diretto in mare, sono apparsi due cartelli che, pur sorgendo a pochi metri l’uno dal’altro, si contraddicono a vicenda. Il primo assicura: è assolutamente possibile farsi il bagno, anzi, la qualità ...