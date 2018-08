Mondiali Paraciclismo | 17 medaglie Italia

Paraciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con altre 4 medaglie. Argento per la staffetta di Zanardi - oro a Pittacolo : A Maniago (Pordenone) si sono conclusi i Mondiali 2018 di Paraciclismo e l’Italia fa ancora festa conquistando ben quattro podi. La nostra Nazionale chiude così la rassegna iridata con un bottino di 17 medaglie (9 ori, 4 argenti e 4 bronzi). Michele Pittacolo ha conquistato il titolo nella categoria C4, battendo in volata ben tredici avversari (Argento al russo Pudov e bronzo al russo Ustinov). Secondo posto invece per Fabio Anobile, ...

Mondiali Paraciclismo - aumenta il bottino dell’Italia : altri tre ori su strada : Ai Mondiali di paraciclismo doppietta iridata per Cornegliani, Porcellato e Farroni; Mazzone beffato sul traguardo è argento; bronzo per Vitelaru; sfortunato Zanardi Nell’ Handbike, Fabrizio Cornegliani e Francesca Porcellato ribadiscono la loro superiorità, rispettivamente nella MH1 e nella WH3 con vittorie schiaccianti e mai in discussione. Il lodigiano parte subito all’ attacco e accumula quasi 50 secondi al primo giro .Niente da ...

Paraciclismo - Mondiali 2018 : ori per Farroni - Cornegliani e Porcellato - Mazzone battuto in volata : Arrivano altri ori per l’Italia ai Mondiali di Paraciclismo: a Maniago, in provincia di Pordenone, Fabrizio Cornegliani si è imposto nella MH1 e Francesca Porcellato ha trionfato nella MH3, mentre Giorgio Farroni ha conquistato il gradino più alto del podio nella MT1. Argento per Luca Mazzone nella MH2. Il medagliere azzurro conta 8 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Nella MH1 Fabrizio Cornegliani ha staccato il sudafricano Du Preez di ...

Paraciclismo - Mondiali : altri 3 ori - incidente per Zanardi : Ai campionati del mondo di Paraciclismo, a Maniago, nell'handbike la nostra Nazionale si dimostra, confermandosi, la più forte al Mondo. Il medagliere azzurro sale così a 13: 8 ori, 2 argenti e 3 ...

Mondiali Paraciclismo - 5 medaglie Italia : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Un'altra giornata trionfale per gli azzurri ai Mondiali di paraciclismo di Maniago. Per l'Italia arrivano altre cinque medaglie: tre d'oro, una d'argento e una di bronzo che ...

Paraciclismo - Mondiali 2018 : quinto oro azzurro firmato da Farroni. Alex Zanardi conquista il bronzo : A Maniago (Pordenone), i Mondiali 2018 di Paraciclismo continuano a sorridere all’Italia. Giorgio Farroni ha centrato il bersaglio grosso nella prova a cronometro della MT1 riuscendo a battere di 14″34 il cinese Chen, vera sorpresa della gara odierna, e di 16″99 lo spagnolo Garcia Abella. L’altro azzurro in gara, Leonardo Melle, ha ottenuto il sesto posto con oltre 4 minuti di ritardo. L’altra medaglia del Bel Paese ...

Paraciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia parte col botto a Maniago - poker di ori. Mazzone si conferma : A Maniago (Pordenone), sotto un forte acquazzone, sono iniziati i Mondiali 2018 di Paraciclismo e l’Italia è stata subito grande protagonista. Gli azzurri hanno conquistato quattro ori, un argento e un bronzo nella giornata inaugurale della rassegna iridata. Pronta doppietta nella crono handbike H3 con il friulano Federico Mestroni che ha completato i 13,6 chilometri in 21:07.63 precedendo così l’eterno 51enne Paolo Cecchetto, oro ...