Mondiali paraciclismo | aumenta il bottino dell’Italia | altri tre ori su strada

sportfair

: Oggi sono felice di essere a Maniago per i Campionati mondiali di Paraciclismo, per salutare Alex Zanardi e i nostr… - LottiLuca : Oggi sono felice di essere a Maniago per i Campionati mondiali di Paraciclismo, per salutare Alex Zanardi e i nostr… - Federciclismo : MONDIALI PARACICLISMO: Altri 3 ori per L’Italia su strada - Federciclismo : MONDIALI PARACICLISMO: Esulta ancora l'Italia a Maniago -

(Di domenica 5 agosto 2018) Aididoppietta iridata per Cornegliani, Porcellato e Farroni; Mazzone beffato sul traguardo è argento; bronzo per Vitelaru; sfortunato Zanardi Nell’ Handbike, Fabrizio Cornegliani e Francesca Porcellato ribadiscono la loro superiorità, rispettivamente nella MH1 e nella WH3 con vittorie schiaccianti e mai in discussione. Il lodigiano parte subito all’ attacco e accumula quasi 50 secondi al primo giro .Niente da fare per il suo inseguitore, il sudafricano Du Preez che alla fine arriva con 1’49” di distacco. Ancora più lontano il finnico Sopanen a oltre 5 minuti. La “rossa volante” di Castelfranco Veneto invece doma per un soffio la statunitense Dana in volata, con la brasiliana Martins Malavazzi a 37 secondi, unica tra le avversarie a tenere, almeno in parte, il ritmo indiavolato delle due batti. Purtroppo e’ sfortunata invece la volata di Luca ...