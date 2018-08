Mondiali | 17 le medaglie azzurre

Mondiali Paraciclismo - 17 medaglie Italia : Il nostro team ha ottenuto risultati incredibili, confermandosi ai vertici nel mondo. Voglio rivolgere i miei complimenti a questi straordinari ragazzi, ai tecnici, al presidente Di Rocco e a tutta ...

Paraciclismo - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con altre 4 medaglie. Argento per la staffetta di Zanardi - oro a Pittacolo : A Maniago (Pordenone) si sono conclusi i Mondiali 2018 di Paraciclismo e l’Italia fa ancora festa conquistando ben quattro podi. La nostra Nazionale chiude così la rassegna iridata con un bottino di 17 medaglie (9 ori, 4 argenti e 4 bronzi). Michele Pittacolo ha conquistato il titolo nella categoria C4, battendo in volata ben tredici avversari (Argento al russo Pudov e bronzo al russo Ustinov). Secondo posto invece per Fabio Anobile, ...

Mondiali - 5 medaglie per l'Italia : Un'altra giornata trionfale per gli azzurri ai Mondiali di paraciclismo di Maniago. Per l'Italia arrivano altre cinque medaglie: tre d'oro, una d'argento e una di bronzo che portano il bottino ...

Mondiali paraciclismo - 5 medaglie Italia : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Un'altra giornata trionfale per gli azzurri ai Mondiali di paraciclismo di Maniago. Per l'Italia arrivano altre cinque medaglie: tre d'oro, una d'argento e una di bronzo che ...

Martina vince sette medaglie ai Mondiali di Nuoto in Canada : 'Il Veneto e Treviso certificano ogni giorno di più la loro vocazione a creare eccellenze nello sport, in tutto lo sport, e se da un lato grazie all'esempio di un'atleta come Martina i suoi compagni ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Mondiali U23 : spettacolo azzurro a Poznan - la Nazionale italiana conquista 12 medaglie : Per le neo campionesse del mondo una gara da manuale che le ha viste prima appaiare Germania, seconda, e Gran Bretagna, terza, e poi superarle agevolmente. Le due medaglie d'argento sono arrivate dal ...

Canottaggio – Mondiali U23 : spettacolo azzurro a Poznan - la Nazionale italiana conquista 12 medaglie : Gli atleti italiani portano vincono dodici medaglie ai Mondiali Under 23 di Poznan, piazzandosi al secondo posto del medagliere Una grand’Italia quella che, nell’anno del 130esimo anniversario di fondazione, vince ai Mondiali Under 23 di Poznan (Polonia) 12 medaglie (3 oro, 3 argento, 6 bronzo) e si piazza, per numero di medaglie d’oro, al secondo posto del medagliere per nazione dietro agli USA con otto medaglie (5-1-2) e davanti alla ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude a quota 12 medaglie : Si chiudono con il primato per numero di medaglie conquistate per l’Italia i Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: ai sette podi di ieri se ne aggiungono altri 5 oggi, un oro, due argenti e due bronzi, per un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Nel doppio pesi leggeri ...

Canoa – Campionati Mondiali Junior e U23 - tre le medaglie di bronzo conquistate oggi dalla squadra azzurra : Dopo l’argento di ieri di Carlo Tacchini, oggi arrivano altre tre medaglie di bronzo iridate con Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri under 23, Irene Bellan nel K1 200 Junior e ancora con l’atleta di Verbania nel C1 200 under 23 Ricco bottino per l’Italia della Canoa velocità impegnata a Plovdiv, in Bulgaria, nei Campionati Mondiali Junior e under 23. Sale a quattro il computo totale delle medaglie azzurre, dopo ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : prima giornata di finali - subito sette medaglie : Nella prima giornata di finali ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, in corso a Poznan, in Polonia, arriva subito una pioggia di medaglie per la compagine azzurra: i sette equipaggi in Finale A hanno tutti centrato il podio, portando a casa due ori, un argento e quattro bronzi. Italia seconda nel medagliere dietro agli USA, ma prima per numero di medaglie vinte. Nel quattro di coppia pesi leggeri femminile Giulia Mignemi (SC Aetna), Paola ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 2018 : anche il due senza maschile vola in finale. Domani inizia la lotta per le medaglie : Terza giornata di gare dei Mondiali Under 23 di Canottaggio di Poznan (Polonia). anche oggi gli equipaggi azzurri hanno mostrato un’ottima forma e sale a quota sette il numero di finali raggiunte, in cui Domani i nostri portacolori si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i risultati della giornata odierna. Partiamo dal due senza maschile di Raffaele Giulivo e Andrea Maestrale che vola in finale. La barca azzurra ha chiuso la ...