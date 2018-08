Modric più lontano dall’Inter | Lopetegui esclude le possibilità di addio del

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’ Inter : la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Inter - c'è il sì di Modric : il croato sempre più vicino - con lui anche Vidal - : Come scrive La Gazzetta dello Sport , nasce tutto da un flirt, da una chiamata della moglie del centrocampista croato , Vanja Bosnic che ha proposto il vice campione del mondo all' Inter . I milanesi, ...

Modric è in Italia - adesso non è più un sogno di mercato : Inter e Juventus alla finestra : E’ un calcio mercato clamoroso, sicuramente il più bello degli ultimi anni. Nelle giornata di oggi è stata definita la maxi-operazione tra Juventus e Milan che riguarda Higuain, Caldara e Bonucci, grande mercato quello portato avanti dall’ Inter . Ma la finestra estiva potrebbe concludersi con un ultimo grande colpo: Modric . Il calciatore croato sembra intenzionato e lasciare il Real Madrid, due le soluzione: l’ Inter oppure ...

Mondiali 2018 : la Croazia arriva alla finale dopo aver giocato 90' in più rispetto alla Francia. Modric e compagni riusciranno a limitare la freschezza fisica dei francesi? : Una delle Coppe del Mondo di calcio più sorprendenti ed equilibrate degli ultimi decenni è ormai alle porte dell‘atto conclusivo, la finale tra Francia e Croazia, in programma domenica 15 luglio alle ore 17 allo stadio Luzhniki di Mosca. Due squadre che non partivano da favorite, ma hanno avuto l’ambizione e la convinzione nei propri mezzi per arrivare fino in fondo, a giocarsi la partita dei sogni, la finale del Mondiale 2018. La ...