Modena | sul balcone con un salto acrobatico | furto da 100mila euro

Modena - incidente sull’Autostrada del Sole : morto un motociclista di 27 anni : Un giovane di Reggio Emilia è morto in un incidente sull’Autostrada del Sole avvenuto alle 4 del mattino tra Modena nord e Modena sud, in direzione Bologna. Il motociclista avrebbe urtato un’auto e perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Code in autostrada per parte della mattinata.Continua a leggere