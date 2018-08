MISS ITALIA 2018 Valentina Basilisco è la seconda prefinalista | ha vinto la fascia di

Migranti - MISSione Sophia : tutti gli sbarchi in Italia/ Ultime notizie - è il "naufragio" del piano Conte? : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:51:00 GMT)

Chiara Bordi - prima miss ‘bionica’ a MISS ITALIA : ‘La vita va avanti anche senza gamba’ : “Non sogno di diventare una modella, né di vincere; il mio obiettivo è dimostrare a tutti che anche senza una gamba la vita va avanti“. Chiara Bordi deve ancora compiere diciotto anni, è bella come il sole, viene da Tarquinia ed è pronta per partecipare alle fasi finali di Miss Italia. Segni particolari? Un incidente in motorino del 2013 le ha portato via quasi tutta la gamba sinistra e quindi lei sfilerà a Milano, sede della finale, ...

MISS ITALIA a San Vito Lo Capo. Sei ragazze approdano alle finali regionali : La stella di Miss Italia, il concorso che quest'anno compie 79 anni, è tornata a splenderepresso il 'Camping El Bahira' di San Vito Lo Capo, per la selezione regionale organizzata dall'eclettico ...

MISS ITALIA Liguria : prossimo appuntamento - venerdì 3 agosto a Finale Ligure : venerdì 3 agosto, dalle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure si terrà la seconda Finale regionale del Concorso di Miss Italia Liguria 2018, con l'attribuzione della fascia 'Miss Eleganza ...

Due spettacoli con grande pubblico per Lara Molino e le selezioni per MISS Italia : Due eventi, con la partecipazione di grande pubblico, hanno caratterizzato la serata del primo agosto a San Salvo che si sono svolti in contemporanea nel centro cittadino e alla marina. Applausi a ...

I troll russi attivi anche in Italia? Il Pd vuole una comMISSione d'inchiesta : La Internet Research Agency (Ira), la cosiddetta "fabbrica dei troll" russa incriminata negli Stati Uniti con l'accusa di aver prodotto propaganda o disinformazione per interferire nelle elezioni americane a favore di Donald Trump, avrebbe agito anche sui social network italiani. È quanto si apprende da una fuga di informazioni dai fascicoli del russiagate, l'inchiesta del procuratore ...

La bella logopedista senigalliese Lucia in finale a MISS Mamma Italiana Gold 2018' : "Miss Mamma Italiana" è il primo concorso nazionale di bellezza - simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della Mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è ...

Ultimo appuntamento in Maremma con MISS ITALIA - la vincitrice accede alla semifinale : La manifestazione organizzata dalla direzione del Camping e' oramai diventato un appuntamento fisso nella programmazione degli spettacoli estivi per tutti gli ospiti del Baia Verde e vedra'ragazze ...

Fausto Brizzi chiesta archiviazione su accuse violenza sessuale/ Tra le accusatrici anche l'ex MISS Italia : Fausto Brizzi, chiesta archiviazione per accuse di violenza sessuale nei confronti del regista: ultime notizie, secondo la Procura di Roma "il fatto non sussiste"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:17:00 GMT)

