Miressi è oro nei 100 sl

Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero ai campionati europei : Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara di Glasgow Miressi, che ha 19 anni ed è alla sua The post Il nuotatore italiano Alessandro Miressi ha vinto l’oro nei 100 metri stile libero ai campionati europei appeared first on Il Post.

Europei Nuoto 2018 – Fulmine Miressi - oro pazzesco nei 100 sl : quinto posto per Luca Dotto : Il nuotatore azzurro vince la medaglia d’oro nei 100 sl dei campionati Europei di Nuoto, quinto posto invece per Luca Dotto Ci si aspettava l’oro da Paltrinieri nei 1500 sl, lo ha centrato invece Alessandro Miressi nei 100 sl. Prestazione pazzesca per il nuotatore azzurro che, nella gara più attesa, mette in fila avversari più esperti di lui. Secondo tempo all-time per il 19nne piemontese, che ferma il crono sui 48″01 ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi RE DELLO SPRINT! A 19 anni l’apoteosi del gigante d’oro! : L’Italia ha scoperto un fantastico campione. Alessandro Miressi vince i 100 stile libero agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. La gara regina del Nuoto si tinge d’azzurro con una vittoria semplicemente straordinaria di un ragazzo che a 19 anni si consacra a livello continentale ed ora lancia la sfida a tutto il mondo. Il titolo dei 100 resta dunque ancora in casa Italia, con Miressi che succede nell’albo d’oro a Luca ...

Nuoto - Europei 2018 : il film della seconda giornata. Quadarella : “Volevo questo oro in questo modo!” Miressi : “Lotterò per una medaglia tutta mia” : E’ andata così in archivio una seconda giornata di gare ricca di soddisfazioni per l’Italia in vasca. Il primo oro della spedizione natatoria nostra l’ha conquistato Simona Quadarella, confermatasi su livelli altissimi e vittoriosa in maniera autoritaria. E poi la soddisfazione, mista a commozione, di Elena Di Liddo, sul podio dei 100 farfalla. Certo un pizzico d’amarezza c’è stata, pensando ad Ilaria Bianchi, ...